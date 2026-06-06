ФОТО. Футболист Динамо круто поменял стиль: фаны не ожидали
Владислав Кабаев отметился обновкой
Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев удивил подписчиков новым образом.
Футболист опубликовал в Threads фотографии, на которых предстал с кардинально измененным цветом волос. Кабаев перекрасился в блондина и сопроводил публикацию короткой подписью: «Если давно хочется – значит пора».
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Новый имидж игрока быстро привлек внимание болельщиков. Одним из самых заметных комментариев стал мем с политической рекламой мэра Киева Виталия Кличко и надписью: «Пора».
Шутка быстро собрала реакции пользователей и стала одной из самых обсуждаемых под публикацией динамовца.
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