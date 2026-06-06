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06 июня 2026, 02:02 | Обновлено 06 июня 2026, 02:06
309
0

ФОТО. Футболист Динамо круто поменял стиль: фаны не ожидали

Владислав Кабаев отметился обновкой

06 июня 2026, 02:02 | Обновлено 06 июня 2026, 02:06
309
0
ФОТО. Футболист Динамо круто поменял стиль: фаны не ожидали
Threads. Владислав Кабаев
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев удивил подписчиков новым образом.

Футболист опубликовал в Threads фотографии, на которых предстал с кардинально измененным цветом волос. Кабаев перекрасился в блондина и сопроводил публикацию короткой подписью: «Если давно хочется – значит пора».

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Новый имидж игрока быстро привлек внимание болельщиков. Одним из самых заметных комментариев стал мем с политической рекламой мэра Киева Виталия Кличко и надписью: «Пора».

Шутка быстро собрала реакции пользователей и стала одной из самых обсуждаемых под публикацией динамовца.

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фото Владислав Кабаев Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Threads
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