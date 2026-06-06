ФОТО. Девушка игрока сборной Украины покорила сеть откровенными кадрами

Лиза Кандыба, девушка вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, поделилась новыми яркими кадрами с отдыха.

Красавица опубликовала серию фотографий с Тенерифе, где проводит летний отпуск. Для фотосессии Лиза выбрала черный купальник, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.

На снимках Кандыба позирует в зоне отдыха с видом на океан среди пальм и цветущих растений. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков, которые засыпали девушку комплиментами по поводу ее внешности и отличной формы.

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Лиза регулярно делится моментами из своей жизни в социальных сетях, а также поддерживает Волошина во время матчей «Динамо» и сборной Украины.

Сейчас Назар Волошин находится в расположении национальной команды, которая готовится к ближайшим международным матчам, тогда как его возлюбленная наслаждается отдыхом на солнечном Тенерифе.