ФОТО. Девушка игрока сборной Украины покорила сеть откровенными кадрами
Лиза Кандыба показала роскошную фигуру во время отдыха на Тенерифе
Лиза Кандыба, девушка вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, поделилась новыми яркими кадрами с отдыха.
Красавица опубликовала серию фотографий с Тенерифе, где проводит летний отпуск. Для фотосессии Лиза выбрала черный купальник, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.
На снимках Кандыба позирует в зоне отдыха с видом на океан среди пальм и цветущих растений. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков, которые засыпали девушку комплиментами по поводу ее внешности и отличной формы.
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Лиза регулярно делится моментами из своей жизни в социальных сетях, а также поддерживает Волошина во время матчей «Динамо» и сборной Украины.
Сейчас Назар Волошин находится в расположении национальной команды, которая готовится к ближайшим международным матчам, тогда как его возлюбленная наслаждается отдыхом на солнечном Тенерифе.
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