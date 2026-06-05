16-летний игрок требовал от Баварии более 10 млн евро в качестве бонуса

Шестнадцатилетний полузащитник Кеннет Айхорн считается многообещающим талантом и мог покинуть «Герту» этим летом. Он находился в поле зрения «Баварии», которая решила отказаться от трансфера по нескольким причинам.

Высокий подписной бонус, исчисляющийся суммой в более десятка миллионов евро, снова вызвал вопросы как трансферная тактика. Эта выплата, якобы произведенная исключительно за подписание контракта и выплаченная игроку, его семье и агенту, по слухам, превышает трансферную плату, которая была бы выплачена «Герте».

Соответственно, руководство клуба, как сообщается, отклонило сделку на данный момент – как с финансовой, так и со спортивной точки зрения. Мюнхенский клуб гораздо больше заинтересован в развитии собственных воспитанников.