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Германия
05 июня 2026, 23:20 | Обновлено 05 июня 2026, 23:21
1104
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16-летний игрок требовал от Баварии более 10 млн евро в качестве бонуса

Кеннет Айхорн остается в «Герте»

05 июня 2026, 23:20 | Обновлено 05 июня 2026, 23:21
1104
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16-летний игрок требовал от Баварии более 10 млн евро в качестве бонуса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Шестнадцатилетний полузащитник Кеннет Айхорн считается многообещающим талантом и мог покинуть «Герту» этим летом. Он находился в поле зрения «Баварии», которая решила отказаться от трансфера по нескольким причинам.

Высокий подписной бонус, исчисляющийся суммой в более десятка миллионов евро, снова вызвал вопросы как трансферная тактика. Эта выплата, якобы произведенная исключительно за подписание контракта и выплаченная игроку, его семье и агенту, по слухам, превышает трансферную плату, которая была бы выплачена «Герте».

Соответственно, руководство клуба, как сообщается, отклонило сделку на данный момент – как с финансовой, так и со спортивной точки зрения. Мюнхенский клуб гораздо больше заинтересован в развитии собственных воспитанников.

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Руслан Полищук Источник: Kicker
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 А Челсі готовий платити ( підписувати) "бонуси" .
Шахтар чекає перемог Челсі  в ЛЧ і в АПЛ . Два роки залишилось. Тоді бонуси горять всі. Зараз втрачено 80%
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