16-летний игрок требовал от Баварии более 10 млн евро в качестве бонуса
Кеннет Айхорн остается в «Герте»
Шестнадцатилетний полузащитник Кеннет Айхорн считается многообещающим талантом и мог покинуть «Герту» этим летом. Он находился в поле зрения «Баварии», которая решила отказаться от трансфера по нескольким причинам.
Высокий подписной бонус, исчисляющийся суммой в более десятка миллионов евро, снова вызвал вопросы как трансферная тактика. Эта выплата, якобы произведенная исключительно за подписание контракта и выплаченная игроку, его семье и агенту, по слухам, превышает трансферную плату, которая была бы выплачена «Герте».
Соответственно, руководство клуба, как сообщается, отклонило сделку на данный момент – как с финансовой, так и со спортивной точки зрения. Мюнхенский клуб гораздо больше заинтересован в развитии собственных воспитанников.
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