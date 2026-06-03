Украли из-под носа. Реал обошел Барселону и Баварию в гонке за топ-игрока
«Сливочные» первыми предложили условия контракта Ибраиме Конате
27-летний французский защитник Ибраима Конате после объявления о своем уходе из «Ливерпуля» находился в сфере интересов двух грандов: «Барселоны» и «Баварии».
По информации источника, пока оба клуба изучали кандидатуру Конате, мадридский «Реал» сделал конкретное предложение и подписал футболиста.
«Сливочные» договорились с французским игроком о четырехлетнем контракте с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.
Кроме европейских клубов, за Конате следили представители Саудовской Аравии, но и они не успели навязать конкуренцию за игрока.
Напомним, что последние пять лет Ибраима провел в составе «Ливерпуля». На счету защитника 183 матча за английский клуб, в которых он забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
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