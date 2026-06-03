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Испания
03 июня 2026, 13:58 | Обновлено 03 июня 2026, 14:10
1151
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Украли из-под носа. Реал обошел Барселону и Баварию в гонке за топ-игрока

«Сливочные» первыми предложили условия контракта Ибраиме Конате

03 июня 2026, 13:58 | Обновлено 03 июня 2026, 14:10
1151
0
Украли из-под носа. Реал обошел Барселону и Баварию в гонке за топ-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

27-летний французский защитник Ибраима Конате после объявления о своем уходе из «Ливерпуля» находился в сфере интересов двух грандов: «Барселоны» и «Баварии».

По информации источника, пока оба клуба изучали кандидатуру Конате, мадридский «Реал» сделал конкретное предложение и подписал футболиста.

«Сливочные» договорились с французским игроком о четырехлетнем контракте с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.

Кроме европейских клубов, за Конате следили представители Саудовской Аравии, но и они не успели навязать конкуренцию за игрока.

Напомним, что последние пять лет Ибраима провел в составе «Ливерпуля». На счету защитника 183 матча за английский клуб, в которых он забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

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Ибраима Конате Барселона Реал Мадрид Бавария Ливерпуль свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: ESPN
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