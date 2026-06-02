  4. Реал усилится игроком сборной Франции. Моуриньо одобрил трансфер
02 июня 2026, 15:01 | Обновлено 02 июня 2026, 15:05
Реал усилится игроком сборной Франции. Моуриньо одобрил трансфер

Ибраима Конате согласовал контракт с «королевским клубом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский защитник Ибраима Конате согласовал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, срок соглашения между сторонами составляет 4 года, также будет прописана опция продления на еще один сезон. Переход француза одобрил Жозе Моуриньо, который в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера команды.

Ибраима Конате присоединится к «Реалу» в качестве свободного агента, последние пять лет он провел в составе «Ливерпуля». В прошедшем сезоне француз сыграл 51 матч, в которых отличился двумя голами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с вратарем, который заменит Куртуа.

