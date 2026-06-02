Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа. Известна судьба Лунина
Мадридский клуб намерен попрощаться с украинцем и оформить трансфер француза Эвена Жауэна
Мадридский «Реал» начал работу над трансфером голкипера Эвена Жауэна, который играет за французский «Реймс» и в перспективе должен заменить первого номера Тибо Куртуа.
Испанский клуб намерен попрощаться со вторым номером – голкипером сборной Украины Андреем Луниным, который не оправдал возложенных на него ожиданий:
«В нынешнем сезоне Лунин не показал ожидаемого уровня, и хотя он является неплохим вратарем, клуб начинает рассматривать возможность его трансфера.
Место украинца займет Эвен Жауэн. Трансфер француза обойдётся «Реалу» примерно в 25 миллионов евро, что соответствует сумме, которую клуб рассчитывает получить от трансфера Лунина.
Украинец проявил себя на «Сантьяго Бернабеу», но вряд ли он сможет провести ещё несколько лет в тени Куртуа. По этой причине клуб считает, что сейчас идеальное время для трансфера Лунина.
Переход Жауэна позволит приобрести молодого вратаря, который сможет учиться непосредственно у Куртуа и занять место в основном составе в перспективе», – сообщил источник.
В сезоне 2025/26 голкипер «Реймса» провел 34 матча, в которых пропустил 35 мячей и 15 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость 20-летнего вратаря составляет 12 миллионов евро.
Lunin puede abandonar el Real Madrid este mismo verano, Jaouen podría ser su sustituto y futuro heredero de Courtoishttps://t.co/4ZLDDWhagh— Defensacentral.com (@defcentral) June 1, 2026
