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Италия
05 июня 2026, 23:04 |
722
0

Ультрас гранда Серии А объявили войну владельцу клуба

Фанаты «Милана» готовят акции протеста против владельца клуба Джерри Кардинале

05 июня 2026, 23:04 |
722
0
Ультрас гранда Серии А объявили войну владельцу клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ультрас «Милана» призвали болельщиков «готовиться к беспрецедентной» акции протеста против владельца клуба Джерри Кардинале.

«Россонери» оказались в кризисе после того, как не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов, потерпев домашнее поражение от «Кальяри» со счетом 1:2 в последний день сезона, что и предопределило их судьбу.

До этого уже были протесты ультрас, которые призывали клуб уволить генерального директора Джорджо Фурлани. Однако, когда Кардинале уволил тренера Макса Аллегри, спортивного директора Игли Таре, технического директора Джеффри Монкаду и Фурлани, этого оказалось недостаточно, и, похоже, специальному советнику Златану Ибрагимовичу были предоставлены дополнительные полномочия.

«В то время, как НАШ клуб погружается в пучину импровизированного кастинга и хедхантеров, а все ключевые руководящие должности остаются вакантными (неудивительно, что все опасаются подписывать контракт с «Миланом»), есть город, группа болельщиков, население, которое не может спать по ночам из-за этих владельцев, которые продолжают сжигать страсть к футболке и этому славному клубу.

Это лето будет долгим, и худшее еще впереди. С вежливостью, решимостью и страстью мы не должны давать им никаких поблажек. Мы просим всех болельщиков подготовиться, потому что, когда придет время протестов, социальных сетей будет недостаточно, и мы должны подготовиться к беспрецедентному скоплению людей».

Без назначения руководителей «Милан» срывает подготовку к новому сезону.

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Милан Златан Ибрагимович Игли Таре Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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