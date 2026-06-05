В УАФ обратились к Малиновскому, который перебрался в Трабзонспор
Украинец пополнил ряды турецкого клуба
Украинская Ассоциация Футбола обратилась к полузащитнику Руслану Малиновскому, который подписал соглашение с турецким «Трабзонспором», рассчитанное на три сезона:
«Поздравляем полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского с новым этапом в карьере», – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.
В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 2,5о миллионов евро.
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