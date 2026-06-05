Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украина U-21 открыла счет в матче с США. Гусол – на добивании
Молодежные турниры
05 июня 2026, 19:27 | Обновлено 05 июня 2026, 19:31
237
0

ВИДЕО. Украина U-21 открыла счет в матче с США. Гусол – на добивании

На 19-й минуте сине-желтые вышли вперед в товарищеском матче

05 июня 2026, 19:27 | Обновлено 05 июня 2026, 19:31
237
0
ВИДЕО. Украина U-21 открыла счет в матче с США. Гусол – на добивании
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проводят товарищеский матч в Словении.

Украинская молодежная сборная играет спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сие-желтая команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

На 19-й минуте сине-желтые вышли вперед, Артем Гусол отличился на добивании (1:0).

ГОЛ! 1:0. Артем Гусол, 19 мин

По теме:
Украина – Исландия. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина U-21 – США U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суперматч. Польша и Сербия определили победителя в тай-брейке
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Украина - США сборная США по футболу U-20 Унаи Мельгоса видео голов и обзор Артем Гусол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Теннис | 05 июня 2026, 12:11 10
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026

Дарья ответила болельщику

Известно имя футболиста, которого Перес решил купить за 150 млн евро
Футбол | 05 июня 2026, 16:52 0
Известно имя футболиста, которого Перес решил купить за 150 млн евро
Известно имя футболиста, которого Перес решил купить за 150 млн евро

Олисе может перейти в Мадрид

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05.06.2026, 07:51
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Бокс | 05.06.2026, 04:44
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 07:38
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем