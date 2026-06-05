Молодежные турниры05 июня 2026, 19:27 | Обновлено 05 июня 2026, 19:31
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ВИДЕО. Украина U-21 открыла счет в матче с США. Гусол – на добивании
На 19-й минуте сине-желтые вышли вперед в товарищеском матче
05 июня 2026, 19:27 | Обновлено 05 июня 2026, 19:31
237
0
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5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проводят товарищеский матч в Словении.
Украинская молодежная сборная играет спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сие-желтая команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
На 19-й минуте сине-желтые вышли вперед, Артем Гусол отличился на добивании (1:0).
ГОЛ! 1:0. Артем Гусол, 19 мин
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