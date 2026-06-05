Ротань объяснил, почему в сборной Украины нет лидера

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный тренер Руслан Ротань высказался по поводу отсутствия явных лидеров в национальной команде.

«Говорить всегда легко. Нет там лидера? Лидеры рождаются после побед. Когда есть здоровый коллектив, то там всегда родится лидер. Это есть, поэтому нужно подождать, он появится. Я уверен, что в ближайшем будущем это произойдет. Главное – этот коллектив собрать воедино», – сказал специалист.