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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 18:10 | Обновлено 05 июня 2026, 18:18
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Клуб УПЛ перехватил у Динамо трансфер голкипера. Известна сумма сделки

Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в «Карпатах»

05 июня 2026, 18:10 | Обновлено 05 июня 2026, 18:18
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Клуб УПЛ перехватил у Динамо трансфер голкипера. Известна сумма сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Ольховый
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Украинский голкипер Илья Ольховый перейдет из «Нивы» в «Карпаты». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, львовский клуб перехватил 23-летнего футболиста у «Динамо»: «львы» предлагали за голкипера 400 тысяч евро, в то время как «Динамо» давало 300 тысяч. Половину от суммы трансфера получит «Минай», который воспитал игрока.

В текущем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» договорились продлить контракт с лидером команды.

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Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Илья Ольховый Карпаты Львов
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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Марченко, Герета, Ольховий, Мисак. Мала, мало воротарів Карпати підписали. Терміново треба продавати Бруніньйо, щоб підписати ще хоча б двох-трьох голкіперів
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