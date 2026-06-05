Клуб УПЛ перехватил у Динамо трансфер голкипера. Известна сумма сделки

Украинский голкипер Илья Ольховый перейдет из «Нивы» в «Карпаты». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, львовский клуб перехватил 23-летнего футболиста у «Динамо»: «львы» предлагали за голкипера 400 тысяч евро, в то время как «Динамо» давало 300 тысяч. Половину от суммы трансфера получит «Минай», который воспитал игрока.

В текущем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» договорились продлить контракт с лидером команды.