Клуб УПЛ перехватил у Динамо трансфер голкипера. Известна сумма сделки
Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в «Карпатах»
Украинский голкипер Илья Ольховый перейдет из «Нивы» в «Карпаты». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, львовский клуб перехватил 23-летнего футболиста у «Динамо»: «львы» предлагали за голкипера 400 тысяч евро, в то время как «Динамо» давало 300 тысяч. Половину от суммы трансфера получит «Минай», который воспитал игрока.
В текущем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» договорились продлить контракт с лидером команды.
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