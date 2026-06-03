Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды
Львовяне ищут для Бруниньо новую команду
Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Карпат» Амбросий Чачуа, у которого 30 июня истекает контракт, провел успешные переговоры о продлении соглашения. Ожидается, что ветеран останется в «Карпатах» еще на значительный срок.
В то же время неизвестно, где будет выступать в новом сезоне бразильский легионер Бруниньо. «Карпаты» готовы его отпустить за отступные в районе 3 миллионов евро, однако потенциальные покупатели из-за рубежа предлагают значительно меньше.
По имеющейся информации, достигнута договоренность о том, что «Карпаты» усилятся защитником Романом Вантухом из луганской «Зари» и нападающим Назаром Русиным, который принадлежит английскому «Сандерленду».
Также львовяне проявляют интерес к вратарям Денису Марченко из киевской «Оболони» и Илье Ольховому из тернопольской «Нивы».
Подготовку к новому сезону «Карпаты» начнут 22 июня.
Ранее «Карпаты» утерли нос «Динамо» в трансфере талантливого футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина
Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»