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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:18 | Обновлено 03 июня 2026, 15:28
696
0

Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды

Львовяне ищут для Бруниньо новую команду

03 июня 2026, 15:18 | Обновлено 03 июня 2026, 15:28
696
0
Карпаты договорились продлить контракт с лидером команды
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Карпат» Амбросий Чачуа, у которого 30 июня истекает контракт, провел успешные переговоры о продлении соглашения. Ожидается, что ветеран останется в «Карпатах» еще на значительный срок.

В то же время неизвестно, где будет выступать в новом сезоне бразильский легионер Бруниньо. «Карпаты» готовы его отпустить за отступные в районе 3 миллионов евро, однако потенциальные покупатели из-за рубежа предлагают значительно меньше.

По имеющейся информации, достигнута договоренность о том, что «Карпаты» усилятся защитником Романом Вантухом из луганской «Зари» и нападающим Назаром Русиным, который принадлежит английскому «Сандерленду».

Также львовяне проявляют интерес к вратарям Денису Марченко из киевской «Оболони» и Илье Ольховому из тернопольской «Нивы».

Подготовку к новому сезону «Карпаты» начнут 22 июня.

Ранее «Карпаты» утерли нос «Динамо» в трансфере талантливого футболиста.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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