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  4. Лидер атак Милана мечтает о трансфере в Англию или Испанию
Италия
05 июня 2026, 18:09 |
311
0

Лидер атак Милана мечтает о трансфере в Англию или Испанию

Рафаэл Леау готов проявить себя в АПЛ или Ла Лиге

05 июня 2026, 18:09 |
311
0
Лидер атак Милана мечтает о трансфере в Англию или Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау назвал причины своей невыразительной игры и выразил пожелание уехать в другой чемпионат.

«Учитывая то, как команда работала в течение сезона и как мы играли, я не думаю, что меня ставили на ту позицию, которая позволила бы мне изменить ситуацию в этом сезоне. К тому же я 4-5 месяцев играл с травмой», – заявил португалец.

«Я хочу новых вызовов за пределами Серии А. Я с большим вниманием слежу за Премьер-лигой. Если у меня будет возможность играть там или в Ла Лиге, я буду очень счастлив, потому что там мой талант будет раскрыт в полной мере. Посмотрим, что произойдет этим летом», – добавил Леау.

26-летний Леау должен провести в «Милане» еще два года. В сезоне 2025/26 он забил 10 голов при трех ассистах в 31 матче. Леау обычно играл левого вингера, но в прошлом футбольном году его также использовали как нападающего.

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Рафаэл Леау Милан Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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