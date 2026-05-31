31 мая 2026, 02:34
«Сделал все возможное». Звездный вингер объявил об уходе из гранда

Рафаэл Леау настроен оставить Милан

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Звездный португальский вингер итальянского «Милана» Рафаэл Леау заявил, что хочет сменить клуб летом:

«Я горжусь тем, что вошел в историю «Милана», но хочу начать новую главу. Я чувствую себя готовым играть в другой лиге. Я сделал все возможное для «Милана», но пришло время попробовать новый вызов».

Рафаэл Леау присоединился к «Милану» летом 2019 года и за это время успел выиграть с клубом 2 трофея: чемпионство в сезоне 2021/22 и Суперкубок Италии 2024/25.

В сезоне 2025/26 Рафаэл Леау провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафаэлем Леау интересуется лондонский «Челси».

