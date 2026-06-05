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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 18:23 |
659
0

Воспитанник Динамо, перешедший в Шахтер, рассказал о травле от киевлян

Чоботенко столкнулся с хейтом лицом к лицу

05 июня 2026, 18:23 |
659
0
Воспитанник Динамо, перешедший в Шахтер, рассказал о травле от киевлян
ФК Динамо Киев. Сергей Чоботенко
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Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Чоботенко рассказал о реакции болельщиков клуба на его переход в донецкий «Шахтер».

Защитник перешел к принципиальному сопернику летом 2017 года. Несмотря на то, что на тот момент он выступал только за молодежную команду киевлян, фанаты восприняли это как «предательство». Футболист столкнулся с жестким хейтом даже со стороны соседей.

«Я в Киеве захожу в лифт, а там стоит сосед с верхнего этажа: «Ага, это ты перешел в «Шахтер»? И мы в лифте едем с 14-го этажа вниз, и он начинает: «Ах, ты ж такой, ах ты ж сякой». Потом были такие ситуации, что где-то идешь, кто-то узнает, кто-то там что-то говорит, но это жизнь футболиста. Ты понимаешь, в какой клуб переходишь, что это принципиальное противостояние, и к этому нужно быть готовым психологически», – отметил Чоботенко.

В составе первой команды «Шахтера» Сергей закрепиться так и не смог, играя преимущественно в аренде. Через два года он покинул донецкий клуб на правах свободного агента.

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Сергей Чоботенко Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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