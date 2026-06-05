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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 18:05 | Обновлено 05 июня 2026, 18:22
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0

Защитник Полесья: «Играй мы сейчас с Фиорентиной, нервы бы им потрепали»

Чоботенко считает, что сейчас в Житомире уже совсем другая команда

05 июня 2026, 18:05 | Обновлено 05 июня 2026, 18:22
99
0
Защитник Полесья: «Играй мы сейчас с Фиорентиной, нервы бы им потрепали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Чоботенко
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Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко высказался об уровне житомирской команды.

Футболист отметил, что за последний сезон «Полесье» значительно прогрессировало. Игроки лучше понимают требования тренера Руслана Ротаня. По словам Чоботенко, сегодняшний состав команды смог бы лучше выступить в еврокубках.

«Если бы сейчас переиграть этот матч с «Фиорентиной», я думаю, что мы бы их понервировали... это уже совсем другая команда», – сказал он.

В прошлом году «Полесье» встретилось с «Фиорентиной» в квалификации Лиги конференций. В обоих матчах команда проиграла с общим счетом 2:6.

По итогам сезона команда Руслана Ротаня заняла третье место в УПЛ. Таким образом, «Полесье» обеспечило себе право участия в Лиге конференций со второго квалификационного раунда.

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Фиорентина Полесье Житомир Сергей Чоботенко Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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