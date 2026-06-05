ЛНЗ ведет переговоры с известными европейскими клубами

Как стало известно Sport.ua, на зарубежном этапе подготовки к новому сезону в Словении футболисты ЛНЗ первый контрольный матч сыграют 27 июня.

Всего запланировано 7-8 спаррингов с командами из Хорватии, Словении и Австрии. Среди потенциальных соперников – «Хайдук» (Сплит), «Динамо» (Загреб), «Штурм» (Грац), с которыми переговоры вышли на финишную прямую.

В составе спортивной делегации будут и 5-6 новичков как с украинским паспортом, так и легионеров.

Именно из Словении черкасская команда отправится в конце июля на поединки Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ ждут серьезные кадровые изменения перед стартом в Лиге конференций.