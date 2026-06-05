Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На ЧМ-2026 ни одна из сборных не укомплектована полностью местными кадрами
Чемпионат мира
05 июня 2026, 15:48 | Обновлено 05 июня 2026, 15:58
197
1

На ЧМ-2026 ни одна из сборных не укомплектована полностью местными кадрами

За шесть команд заявлены только легионеры

05 июня 2026, 15:48 | Обновлено 05 июня 2026, 15:58
197
1 Comments
На ЧМ-2026 ни одна из сборных не укомплектована полностью местными кадрами
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая полностью состоит из легионеров
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

901 участник ЧМ-2026 (72,3%) выступает не в отечественных, а в иностранных чемпионатах. Ни одному местному кадру не нашлось место в заявках Кабо-Верде, ДР Конго, Кот-д'Ивуара, Кюрасао, Сенегала и Уругвая. В то же время всего одним легионером обошлись Катар и Саудовская Аравия. В сборной Нидерландов оказалось наибольшее количество игроков из одного зарубежного чемпионата – 15 из Англии.

Из стран, не выступающих на ЧМ-2026, больше других делегировала своих полпредов на мундиаль Италия – 71 футболиста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добился ЛНЗ
Наибольшее представительство на ЧМ-2026 имеет Манчестер Сити
205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026
цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Футбол | 05 июня 2026, 13:03 11
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры

Виктором интересуется Эспаньол

Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера
Футбол | 05 июня 2026, 13:59 0
Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера
Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера

Ливерпулю нужен защитник, хавбек и форвард

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05.06.2026, 07:51
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04.06.2026, 17:25
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05.06.2026, 09:16
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Була б одна збірна зі своїх, якби КНДР пройшла)
Ответить
0
Популярные новости
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 17
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 14
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем