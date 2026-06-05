Чемпионат мира05 июня 2026, 15:48 | Обновлено 05 июня 2026, 15:58
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На ЧМ-2026 ни одна из сборных не укомплектована полностью местными кадрами
За шесть команд заявлены только легионеры
05 июня 2026, 15:48 | Обновлено 05 июня 2026, 15:58
197
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901 участник ЧМ-2026 (72,3%) выступает не в отечественных, а в иностранных чемпионатах. Ни одному местному кадру не нашлось место в заявках Кабо-Верде, ДР Конго, Кот-д'Ивуара, Кюрасао, Сенегала и Уругвая. В то же время всего одним легионером обошлись Катар и Саудовская Аравия. В сборной Нидерландов оказалось наибольшее количество игроков из одного зарубежного чемпионата – 15 из Англии.
Из стран, не выступающих на ЧМ-2026, больше других делегировала своих полпредов на мундиаль Италия – 71 футболиста.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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