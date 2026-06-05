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Чемпионат мира
05 июня 2026, 15:17 | Обновлено 05 июня 2026, 15:18
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0

205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026

Почти половина заявленных футболистов играет в странах «большой пятерки»

05 июня 2026, 15:17 | Обновлено 05 июня 2026, 15:18
55
0
205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Участники ЧМ-2026 выступают в 68 национальных первенствах. Немного менее половины заявленных футболистов (576 игроков, 44,6%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более двух сотен – 205 (16,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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