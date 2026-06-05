Чемпионат мира05 июня 2026, 15:17 | Обновлено 05 июня 2026, 15:18
55
0
205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026
Почти половина заявленных футболистов играет в странах «большой пятерки»
05 июня 2026, 15:17 | Обновлено 05 июня 2026, 15:18
55
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Участники ЧМ-2026 выступают в 68 национальных первенствах. Немного менее половины заявленных футболистов (576 игроков, 44,6%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более двух сотен – 205 (16,5%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июня 2026, 08:55 7
Марта не пожала руку сопернице
Бокс | 05 июня 2026, 04:44 3
Маккензи советует украинцу подумать о завершении карьеры
Футбол | 05.06.2026, 14:29
Теннис | 05.06.2026, 07:38
Хоккей | 05.06.2026, 10:16
Комментарии 0
Популярные новости
03.06.2026, 08:40 9
04.06.2026, 14:30 48
04.06.2026, 17:25 204
03.06.2026, 12:01 7
04.06.2026, 22:35 38
03.06.2026, 10:59 20
03.06.2026, 10:22 57
05.06.2026, 06:44 33