205 игроков английских клубов примут участие в ЧМ-2026

Участники ЧМ-2026 выступают в 68 национальных первенствах. Немного менее половины заявленных футболистов (576 игроков, 44,6%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более двух сотен – 205 (16,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ