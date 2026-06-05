Новости для Лунина. Клуб АПЛ оформит трансфер вратаря за 24 млн фунтов
Эвен Жауэн продолжит карьеру в Ньюкасле, а не в Реале
Французский вратарь «Реймса» из Лиги 2 Эвен Жауэн в скором времени перейдет в английский «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста обойдется «сорокам» в 24 миллиона фунтов стерлингов. Сам игрок подпишет с клубом 4-летний контракт.
Эвен Жауэн в сезоне 2025/26 провел 34 матча на клубном уровне, пропустив 35 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эвен Жауэн может перейти в мадридский «Реал» и заменить украинца Андрея Лунина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Сачко считает, что украинка могла просто устать
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе