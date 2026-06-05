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Англия
05 июня 2026, 17:51 | Обновлено 05 июня 2026, 18:07
996
0

Новости для Лунина. Клуб АПЛ оформит трансфер вратаря за 24 млн фунтов

Эвен Жауэн продолжит карьеру в Ньюкасле, а не в Реале

05 июня 2026, 17:51 | Обновлено 05 июня 2026, 18:07
996
0
Новости для Лунина. Клуб АПЛ оформит трансфер вратаря за 24 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский вратарь «Реймса» из Лиги 2 Эвен Жауэн в скором времени перейдет в английский «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста обойдется «сорокам» в 24 миллиона фунтов стерлингов. Сам игрок подпишет с клубом 4-летний контракт.

Эвен Жауэн в сезоне 2025/26 провел 34 матча на клубном уровне, пропустив 35 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эвен Жауэн может перейти в мадридский «Реал» и заменить украинца Андрея Лунина.

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Ньюкасл Реймс трансферы трансферы АПЛ Лига 2 (Франция) чемпионат Франции по футболу Фабрицио Романо Андрей Лунин
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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