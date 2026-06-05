МАЛИНОВСКИЙ: «Играли бы со Швецией в Украине, то может и не проиграли бы»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от первого с начала полномасштабного вторжения учебно-тренировочного сбора команды в Украине.

По мнению игрока, домашняя атмосфера и поддержка болельщиков сильно влияют на команду. Малиновский считает, что этот фактор мог иметь решающее значение во время квалификации на ЧМ-2026.

«Многого не видел, многое изменилось. Очень приятно. Ощущения не передать. Думал до этого, что если бы плей-офф играли в Украине где-то на «Олимпийском» или на «Арене Львов», то, может, Швеции не проиграли бы», – сказал Руслан.

Украина уступила Швеции (1:3) в стыковых матчах отбора на ЧМ в марте. Этот матч проходил в Валенсии (Испания).