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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Играли бы со Швецией в Украине, то может и не проиграли бы»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 16:11 |
139
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МАЛИНОВСКИЙ: «Играли бы со Швецией в Украине, то может и не проиграли бы»

Руслан приехал в Украину впервые за долгое время

05 июня 2026, 16:11 |
139
1 Comments
МАЛИНОВСКИЙ: «Играли бы со Швецией в Украине, то может и не проиграли бы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от первого с начала полномасштабного вторжения учебно-тренировочного сбора команды в Украине.

По мнению игрока, домашняя атмосфера и поддержка болельщиков сильно влияют на команду. Малиновский считает, что этот фактор мог иметь решающее значение во время квалификации на ЧМ-2026.

«Многого не видел, многое изменилось. Очень приятно. Ощущения не передать. Думал до этого, что если бы плей-офф играли в Украине где-то на «Олимпийском» или на «Арене Львов», то, может, Швеции не проиграли бы», – сказал Руслан.

Украина уступила Швеции (1:3) в стыковых матчах отбора на ЧМ в марте. Этот матч проходил в Валенсии (Испания).

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Трендец
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Комментарии 1
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С такой тактикой и таким отношением,вас на Львовскую арену допускать запрещено! Ауру там ещё не хватало испоганить
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