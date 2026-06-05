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  4. ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок
Англия
05 июня 2026, 14:49 |
567
3

ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок

Михаил отрабатывает удары по воротам

05 июня 2026, 14:49 |
567
3 Comments
ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в Instagram-stories поделился видео со своей индивидуальной тренировки.

25-летний футболист продолжает поддерживать форму в ожидании возвращения в большой футбол.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.

ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок

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допинг дисквалификация видео чемпионат Англии по футболу тренировка Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Куликов-Белка заждалась
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+1
а, в регби, его тоже - "забанили?" ))
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0
чет медленным стал совсем
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0
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