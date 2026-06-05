Англия05 июня 2026, 14:49 |
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ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок
Михаил отрабатывает удары по воротам
05 июня 2026, 14:49 |
567
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в Instagram-stories поделился видео со своей индивидуальной тренировки.
25-летний футболист продолжает поддерживать форму в ожидании возвращения в большой футбол.
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.
ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок
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Комментарии 3
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а, в регби, его тоже - "забанили?" ))
чет медленным стал совсем
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