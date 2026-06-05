Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в Instagram-stories поделился видео со своей индивидуальной тренировки.

25-летний футболист продолжает поддерживать форму в ожидании возвращения в большой футбол.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.

ВИДЕО. Мудрик поделился новыми кадрами с тренировок