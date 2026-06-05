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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба
Бельгия
05 июня 2026, 14:38 | Обновлено 05 июня 2026, 14:39
873
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба

Александар Станкович вернулся в «нерадзурри»

05 июня 2026, 14:38 | Обновлено 05 июня 2026, 14:39
873
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба
Интер. Александар Станкович
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«Интер» сообщил на официальном сайте о приобретении у «Брюгге» Александара Станковича.

Контракт с 20-летним центральным полузащитником подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 23 млн евро.

Станкович – сын легендарного экс-полузащитника «нерадзурри» Деяна Станковича. Он воспитывался в системе миланского гранда, но за первую команду не играл, сначала отправившись в аренду в «Люцерн», а затем был продан «Брюгге». Однако «Интер» сохранил за собой право обратного выкупа футболиста, которым и воспользовался.

В прошлом сезоне Александар сыграл 55 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач.

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Иван Чирко Источник: ФК Интер Милан
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