ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба

«Интер» сообщил на официальном сайте о приобретении у «Брюгге» Александара Станковича.

Контракт с 20-летним центральным полузащитником подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 23 млн евро.

Станкович – сын легендарного экс-полузащитника «нерадзурри» Деяна Станковича. Он воспитывался в системе миланского гранда, но за первую команду не играл, сначала отправившись в аренду в «Люцерн», а затем был продан «Брюгге». Однако «Интер» сохранил за собой право обратного выкупа футболиста, которым и воспользовался.

В прошлом сезоне Александар сыграл 55 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач.