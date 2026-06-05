ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел сына легендарного экс-полузащитника клуба
Александар Станкович вернулся в «нерадзурри»
«Интер» сообщил на официальном сайте о приобретении у «Брюгге» Александара Станковича.
Контракт с 20-летним центральным полузащитником подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 23 млн евро.
Станкович – сын легендарного экс-полузащитника «нерадзурри» Деяна Станковича. Он воспитывался в системе миланского гранда, но за первую команду не играл, сначала отправившись в аренду в «Люцерн», а затем был продан «Брюгге». Однако «Интер» сохранил за собой право обратного выкупа футболиста, которым и воспользовался.
В прошлом сезоне Александар сыграл 55 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач.
Bentornato a casa 🫂🖤💙 pic.twitter.com/SFIN4zrsPX— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 5, 2026
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