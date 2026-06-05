Семеньо и другие игроки, забивавшие под руководством Ираолы
В топ-10 рейтинга вошли футболисты, игравшие за Борнмут, Райо Вальекано и Мирандес
Ганский нападающий Антуан Семеньо является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд, возглавляемых Андони Ираолой, новым главным тренером Ливерпуля.
Статистический портал Transfermarkt указал топ-10 футболистов с наибольшим количеством забитых мячей за клубы, которые возглавлял испанец.
Семеньо в составе Борнмута забил 31 гол, вторым в данном рейтинге идет Джастин Клюйверт (24 гола, Борнмут), третьим – Доминик Соланке (21 гол, Борнмут).
Всего в десятке лучших представлены футболисты, игравшие за Борнмут, Райо Вальекано и Мирандес в то время, когда команды возглавлял Ираола.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей под руководством Андони Ираолы
- 31 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 24 – Джастин Клюйверт (Борнмут)
- 21 – Доминик Соланке (Борнмут)
- 21 – Иси Паласон (Райо Вальекано)
- 18 – Эванилсон (Борнмут)
- 17 – Мартин Меркеланс (Мирандес)
- 17 – Альваро Гарсия (Райо Вальекано)
- 15 – Маркус Тавернье (Борнмут)
- 13 – Эли Крупи (Борнмут)
- 12 – Матеус Аиас (Мирандес)
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