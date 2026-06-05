Семеньо и другие игроки, забивавшие под руководством Ираолы

Ганский нападающий Антуан Семеньо является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд, возглавляемых Андони Ираолой, новым главным тренером Ливерпуля.

Статистический портал Transfermarkt указал топ-10 футболистов с наибольшим количеством забитых мячей за клубы, которые возглавлял испанец.

Семеньо в составе Борнмута забил 31 гол, вторым в данном рейтинге идет Джастин Клюйверт (24 гола, Борнмут), третьим – Доминик Соланке (21 гол, Борнмут).

Всего в десятке лучших представлены футболисты, игравшие за Борнмут, Райо Вальекано и Мирандес в то время, когда команды возглавлял Ираола.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей под руководством Андони Ираолы