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Англия
05 июня 2026, 13:49 |
29
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Семеньо и другие игроки, забивавшие под руководством Ираолы

В топ-10 рейтинга вошли футболисты, игравшие за Борнмут, Райо Вальекано и Мирандес

05 июня 2026, 13:49 |
29
0
Семеньо и другие игроки, забивавшие под руководством Ираолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо
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Ганский нападающий Антуан Семеньо является лучшим бомбардиром среди игроков всех команд, возглавляемых Андони Ираолой, новым главным тренером Ливерпуля.

Статистический портал Transfermarkt указал топ-10 футболистов с наибольшим количеством забитых мячей за клубы, которые возглавлял испанец.

Семеньо в составе Борнмута забил 31 гол, вторым в данном рейтинге идет Джастин Клюйверт (24 гола, Борнмут), третьим – Доминик Соланке (21 гол, Борнмут).

Всего в десятке лучших представлены футболисты, игравшие за Борнмут, Райо Вальекано и Мирандес в то время, когда команды возглавлял Ираола.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей под руководством Андони Ираолы

  • 31 – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 24 – Джастин Клюйверт (Борнмут)
  • 21 – Доминик Соланке (Борнмут)
  • 21 – Иси Паласон (Райо Вальекано)
  • 18 – Эванилсон (Борнмут)
  • 17 – Мартин Меркеланс (Мирандес)
  • 17 – Альваро Гарсия (Райо Вальекано)
  • 15 – Маркус Тавернье (Борнмут)
  • 13 – Эли Крупи (Борнмут)
  • 12 – Матеус Аиас (Мирандес)
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Transfermarkt Антуан Семеньо статистика Андони Ираола Джастин Клюйверт Доминик Соланке Борнмут Райо Вальекано Мирандес
Сергей Турчак Источник: Instagram
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