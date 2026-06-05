Грэм ПОТТЕР: «Попасть на чемпионат мира, конечно, – это мечта»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер рассказал об эмоциях от выхода на чемпионат мира и назвал цель команды на турнире.

«Победа над Польшей? Очень сложно описать или объяснить [мои эмоции]. Это почти ощущение внетелесного переживания. Ты видишь, как мяч залетает в ворота уже в концовке матча, а затем видишь, как тренерский штаб выбегает на поле, и это как будто: «Неужели это действительно происходит?»

Это была очень тяжелая игра, как вы можете себе представить. Все, что связано с плей-офф, все, что стоит на кону. Но я чрезвычайно счастлив за команду, чрезвычайно горжусь ею, потому что нам пришлось терпеть, нам пришлось бороться, и мы это сделали, и теперь у нас есть замечательная награда.

Этот турнир объединяет всех, и мы хотим сыграть в нем свою роль. [Как команда] они далеки от совершенства, но в некотором смысле это и есть суть команды, суть того, что значит представлять Швецию. Им пришлось страдать, пришлось бороться, иногда показывать качество, и они все это сделали. Мы хотим представлять нашу страну как можно лучше, показать, кто мы есть как коллектив и как индивидуальности, и в конечном итоге получать от этого удовольствие.

Особенность турниров сборных? Я, честно говоря, особенно об этом не думал. Все, с кем я общался, говорили, что турнирный футбол – это нечто невероятное. Я очень благодарен за этот опыт, это будет память на всю жизнь. Попасть на чемпионат мира, конечно, – это мечта. Это трудно осознать, но мы очень этого ждем», – сказал Поттер.