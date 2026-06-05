ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон объявил о приобретении вратаря Баварии

«Саутгемптон» объявил на официальном сайте о полноценном трансфере вратаря «Баварии» Даниэля Переца.

Контракт с израильским голкипером подписан на 4 года. Сумма трансфера составила около 8 млн евро.

25-летний голкипер присоединился к «святым» в январе, перейдя на правах аренды из «Баварии». Он существенно помог улучшить защитные показатели команды и сыграл важную роль в серии из 21 матча без поражений в Чемпионшипе.

Перец провел на поле все минуты этой серии, сохранив ворота «сухими» в восьми матчах, а также отличился яркими выступлениями против клубов АПЛ – «Фулхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити», когда «Саутгемптон» дошел до полуфинала Кубка Англии.

Свою карьеру вратарь начинал в «Маккаби» Тель-Авив, где сыграл более 100 матчей. За «Баварию» он провел 7 поединков, будучи дублером своего детского кумира Мануэля Нойера.

В целом за «Саутгемптон» в прошлом сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, быстро адаптировавшись к насыщенному календарю Чемпионшипа.