Источник: Полесье рассматривает вариант с выкупом Бущана
Георгий может остаться в житомирском клубе
Житомирское «Полесье» рассматривает вариант выкупа украинского вратаря Георгия Бущана, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Шабабу». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
Напомним, нынешний сезон 32-летний футболист проводит в составе «волков» на правах годовой аренды.
Георгий Бущан в сезоне 2025/26 на правах аренды провел 4 матча за первую команду «Полесья», пропустив 3 гола. Также на счету игрока 1 матч в составе второй команды житомирян. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее «Полесье» продало Луифера Эрнандеса.
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