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  4. Источник: Полесье рассматривает вариант с выкупом Бущана
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 23:45 |
107
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Источник: Полесье рассматривает вариант с выкупом Бущана

Георгий может остаться в житомирском клубе

07 июня 2026, 23:45 |
107
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Источник: Полесье рассматривает вариант с выкупом Бущана
ФК Полесье. Георгий Бущан
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Житомирское «Полесье» рассматривает вариант выкупа украинского вратаря Георгия Бущана, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Шабабу». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Напомним, нынешний сезон 32-летний футболист проводит в составе «волков» на правах годовой аренды.

Георгий Бущан в сезоне 2025/26 на правах аренды провел 4 матча за первую команду «Полесья», пропустив 3 гола. Также на счету игрока 1 матч в составе второй команды житомирян. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее «Полесье» продало Луифера Эрнандеса.

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Георгий Бущан Полесье Житомир Аль-Шабаб трансферы трансферы УПЛ аренда игрока чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
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