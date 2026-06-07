Источник: Полесье рассматривает вариант с выкупом Бущана

Житомирское «Полесье» рассматривает вариант выкупа украинского вратаря Георгия Бущана, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Шабабу». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Напомним, нынешний сезон 32-летний футболист проводит в составе «волков» на правах годовой аренды.

Георгий Бущан в сезоне 2025/26 на правах аренды провел 4 матча за первую команду «Полесья», пропустив 3 гола. Также на счету игрока 1 матч в составе второй команды житомирян. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее «Полесье» продало Луифера Эрнандеса.