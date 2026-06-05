Фактор Месси и не только. Почему Аргентина выиграет ЧМ-2026?

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Предыдущий чемпионат мира по футболу, финальная часть которого состоялась в ноябре-декабре 2022 года в Катаре, позволил болельщикам сборной Аргентины наконец-то вздохнуть с облегчением. Их любимцы, за которых с 2005-го выступает Лионель Месси, ставший впоследствии абсолютной легендой и самым успешным футболистом в истории как минимум с точки зрения завоеванных «Золотых мячей», все-таки сумели завоевать главный футбольный трофей планеты – Кубок мира ФИФА. Тем самым, Аргентина получила третью звезду «на погон», так как до этого «бело-голубые» становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.

На ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде аргентинцы попробуют отстоять чемпионский титул, и сейчас мы предлагаем поговорить о факторах, которые могут сделать эту задачу абсолютно выполнимой…

Фактор Лионеля Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня, в период проведения финальной части ЧМ-2026, Лионель Месси отпразднует свой 39-й день рождения. Сложно сказать, представлял ли в начале своей карьеры Лео, что останется в профессиональном футболе до подобных «седин», однако на турнире в США, Мексике и Канаде зрители сумеют лицезреть его на поле и это большой плюс предстоящего турнира. Что правда, если после ЧМ-2022 в Катаре у болельщиков и специалистов еще возникали вопросы о том, сыграет ли Месси на следующем мундиале, то сейчас практически уже никто не питает иллюзий – турнир 2026 года будет последним такого рода в карьере величественного аргентинца.

Всего в финальных частях чемпионатов мира Месси сыграл 26 матчей, в которых забил 13 мячей. ЧМ-2026 станет для Лео шестым мундиалем, но наиболее успешным (по крайней мере, пока) мировым первенством в карьере аргентинца стал именно ЧМ-2022. Во многом благодаря работе Месси Аргентина и стала чемпионом мира. Лионель забил 7 мячей в 7 матчах, добавив к ним 3 результативные передачи, что абсолютно соответствовало роли лидера и капитана команды, за которым проявлять свои лучшие качества стремились и остальные.

Несмотря на то, что уже три года Месси играет в MLS за «Интер Майами», Лео все еще остается элитным игроком и бомбардиром. Он все еще способен принимать быстрые и лучшие решения на поле, контролировать темп матчей, помогать своей команде создавать моменты буквально из ничего. Кроме того, Месси – это имя, которое все еще давит на подавляющее большинство игроков команд-соперниц Аргентины, и этим фактором «бело-голубые» должны попробовать воспользоваться на 100%.

Фактор Лионеля Скалони

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот уже почти восемь лет как главным тренером национальной сборной Аргентины является Лионель Скалони. Специалист, который пришел на свою работу в августе 2018-го и не имел фактически никакого серьезного опыта до этого, настолько уверенно и результативно проявил себя, что еще задолго до начала финальной части ЧМ-2026 руководство аргентинского футбола пыталось договориться с наставником о продлении сотрудничества, которое сейчас рассчитано до 31 декабря нынешнего года. Сам Скалони вроде как и не против остаться в сборной Аргентины, но пока предпочитает полностью сосредоточиться на чемпионате мира, а уже после его завершения думать о будущем.

За свой период работы с «бело-голубыми» Скалони удалось выстроить гибкую тактическую структуру, которая сохраняется из года в год и позволяет тренерскому штабу довольно легко адаптироваться под любого из соперников. Самое важное, на чем акцентирует внимание наставник – это необходимость для команды оставаться, прежде всего, единым целым, без деления на явных звезд и тех, чья карьера развивается не столь успешно, ярко и динамично.

Важно и то, что Скалони пользуется большим уважением среди футболистов, в том числе и у такой звезды как Лионель Месси. Форвард «Интер Майами» неоднократно подчеркивал, что именно «Скалони и его штаб построили все это», а также не перестает подчеркивать, что нынешний главный тренер «знает, как обращаться с игроками».

В то время как многие топовые национальные сборные тасуют наставников, словно игральные карты, Аргентина имеет стабильность в лице Скалони и это также ее большое преимущество накануне старта ЧМ-2026.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Фактор командной «химии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ветераны сборной Аргентины – Лионель Месси, Родриго де Пауль и Николас Отаменди

Этот фактор практически напрямую выплывает из предыдущего. Нынешний тренерский штаб сумел окружить себя футболистами, которые действительно имеют общую цель и – что крайне немаловажно, – желание добиваться ее воплощению в реальность. Если при Херардо Мартино аргентинскую сборную часто характеризовали как нестабильную, а при Хорхе Сампаоли и вовсе называли генератором хаоса, то Скалони удалось стабилизировать не только тактику, но и состав команды, где каждый из футболистов понимает свою роль, позицию, функцию и конкретный объем работы, который позволит ему сохранить место в составе.

Важно, что сборная Аргентины фактически сохранила ядро чемпионской команды, которая выигрывала на чемпионате мира-2022 в Катаре. В заявку на ЧМ-2026 вошли 17 футболистов, которые привели «бело-голубых» к третьему чемпионству в истории. Причем многие исполнители или раньше провели плечом к плечу множество матчей в одной команде, или же сейчас делают то же самое. Например, Родриго Де Пауль понимает Лионеля Месси, с которым они выступают нынче за «Интер Майами», практически без слов. Хуан Муссо, Науэль Молина, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада и Джулиано Симеоне представляют один и тот же клуб – мадридский «Атлетико». А Алексис Макаллистер и Энцо Фернандес, играющие в АПЛ за «Ливерпуль» и «Челси» соответственно, которые были чрезвычайно важными фигурами для сборной Аргентины на ЧМ-2022, за минувшие три с половиной года лишь приобрели еще больше опыта и сейчас находятся в самом расцвете сил, будучи способными опять подарить фанатам аргентинцев как минимум полуфинал или финал ЧМ-2026, а то и полновесную победу в турнире.

Фактор отличной игры в квалификации

Наконец, нельзя не вспоминать, как сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2026. Свою южноамериканскую зону отбора на мундиаль «бело-голубые» выиграли настолько уверенно, что ряд специалистов просто диву давался, как это вообще возможно. Аргентинцы на девять очков опередили Эквадор, финишировавший вторым, обеспечив себе путевку в США, Мексику и Канаду аж за пять (!!!) туров до финиша квалификационного турнира в зоне КОНМЕБОЛ.

Примечательно, что Аргентина оба раза обыграла своего извечного соперника не только по южноамериканской зоне отбора, но и на остальных топовых турнирах – сборную Бразилии. Причем в родных стенах «бело-голубые» учинили «селесао» форменное унижение, разгромив со счетом 4:1. И сделали это аргентинцы без Лионеля Месси в составе, так как лидер и капитан команды пропускал ту игру из-за проблем с приводящей мышцей.

Уже после завершения отборочного турнира на ЧМ-2026 сборная Аргентины успела провести пять товарищеских матчей, добыв пять побед, причем четыре из них – без пропущенных мячей. И пускай соперники у команды Скалони были все-таки далеко не самые мощные, однако это вполне традиционная практика для аргентинцев, которые не видят смысла дополнительно нагружать психологически своих игроков «лобовыми спаррингами» против топовых сборных, чтобы затем, в случае потенциальной неудачи, подходить к крупным турнирам в не лучшем настроении.



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