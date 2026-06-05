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Англия
05 июня 2026, 13:38 | Обновлено 05 июня 2026, 13:48
482
0

Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера

Ливерпулю нужен защитник, хавбек и форвард

05 июня 2026, 13:38 | Обновлено 05 июня 2026, 13:48
482
0
Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола
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По информации Sky Sports, Ливерпуль после назначения нового тренера Андони Ираолы планирует быть достаточно активным на трансферном рынке.

Сообщается, что приоритетом является поиск центрального защитника и центрального хавбека, а также нападающего. С учетом тяжелой травмы Уго Экитике, клуб активно ищет игрока в атаку.

При этом у Ливерпуля достаточно финансовых возможностей, чтобы летом потратить более 100 миллионов фунтов на перестройку состава.

Лето этого года ознаменовано большими изменениями в команде: уходят Мохамед Салах, Энди Робертсон, Ибраима Конате и, возможно, Алиссон.

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Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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