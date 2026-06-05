Деньги есть. Известно, какие позиции Ливерпуль усилит под нового тренера

По информации Sky Sports, Ливерпуль после назначения нового тренера Андони Ираолы планирует быть достаточно активным на трансферном рынке.

Сообщается, что приоритетом является поиск центрального защитника и центрального хавбека, а также нападающего. С учетом тяжелой травмы Уго Экитике, клуб активно ищет игрока в атаку.

При этом у Ливерпуля достаточно финансовых возможностей, чтобы летом потратить более 100 миллионов фунтов на перестройку состава.

Лето этого года ознаменовано большими изменениями в команде: уходят Мохамед Салах, Энди Робертсон, Ибраима Конате и, возможно, Алиссон.