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  4. Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 08:00 |
10057
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Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр

Горшков посетил временно оккупированную территорию Луганска

06 июня 2026, 08:00 |
10057
2 Comments
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Фото с соцсетей
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Бывший футболист сборной Украины Александр Горшков опозорился на весь мир.

Горшков поехал в лнр, где встретился с главой псевдореспублики Леонидом Пасичником – еще одним предателем Украины, который променял свое достоинство на кровавые рубли.

Горшков родом из Луганщины и начинал футбольную карьеру в Украине. Он выступал за такие известные команды, как «Черноморец» и винницкую «Ниву». В активе Горшкова даже есть четыре матча в составе сборной Украины.

В 2006 году Горшков оформил российский паспорт и уехал играть на болота. Сейчас он занимается тренерской деятельностью в россии.

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Бывший игрок динама отправился в псж кланяцца оккупанту сафонову. базарный=тимащук=гаршкофф=гниды и предатели Украины! Не забываем про это друзья!
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