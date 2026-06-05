Киевский Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах за право выступать в УПЛ.

В сезоне 2025/26 соперником киевлян будет Александрия. В другой паре Кудровка сыграет с Агробизнесом.

Напомним, что в предыдущих двух сезонах Левый Берег уступил в переходных играх Оболони (2023/24) и Металлисту 1925 (2024/25).

Вспомним результаты всех переходных матчей в истории чемпионатов Украины.

Переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины

2025/26

Кудровка – Агробизнес

Александрия – Левый Берег

2024/25

Кудровка – Ворскла – 1:2–1:0 (4:3 – по пенальти)

Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0–1:0

2023/24

Верес – Эпицентр – 3:1–1:1

Оболонь – Левый Берег – 1:0–1:1

2022/23

Верес – Металлург З – 6:1–0:1

ЛНЗ – Ингулец – 2:1–1:1

2018/19

Колос – Черноморец – 2:0–0:0

Карпаты – Волынь – 0:0–3:0

2017/18

Десна – Зирка – 4:0–1:1

ФК Полтава – Черноморец – 3:0–0:1

2001/02

Полиграфтехника – Полесье – 1:0

1998/99