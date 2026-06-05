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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 10:28 |
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0

Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах

Вспомним результаты всех переходных матчей в истории чемпионатов Украины

05 июня 2026, 10:28 |
170
0
Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах
ФК Левый Берег
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Киевский Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах за право выступать в УПЛ.

В сезоне 2025/26 соперником киевлян будет Александрия. В другой паре Кудровка сыграет с Агробизнесом.

Напомним, что в предыдущих двух сезонах Левый Берег уступил в переходных играх Оболони (2023/24) и Металлисту 1925 (2024/25).

Вспомним результаты всех переходных матчей в истории чемпионатов Украины.

Переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины

2025/26

  • Кудровка – Агробизнес
  • Александрия – Левый Берег

2024/25

  • Кудровка – Ворскла – 1:2–1:0 (4:3 – по пенальти)
  • Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0–1:0

2023/24

  • Верес – Эпицентр – 3:1–1:1
  • Оболонь – Левый Берег – 1:0–1:1

2022/23

  • Верес – Металлург З – 6:1–0:1
  • ЛНЗ – Ингулец – 2:1–1:1

2018/19

  • Колос – Черноморец – 2:0–0:0
  • Карпаты – Волынь – 0:0–3:0

2017/18

  • Десна – Зирка – 4:0–1:1
  • ФК Полтава – Черноморец – 3:0–0:1

2001/02

  • Полиграфтехника – Полесье – 1:0

1998/99

  • Прикарпатье – ФК Черкассы – 3:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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