Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах
Вспомним результаты всех переходных матчей в истории чемпионатов Украины
Киевский Левый Берег в третьем сезоне подряд сыграет в переходных матчах за право выступать в УПЛ.
В сезоне 2025/26 соперником киевлян будет Александрия. В другой паре Кудровка сыграет с Агробизнесом.
Напомним, что в предыдущих двух сезонах Левый Берег уступил в переходных играх Оболони (2023/24) и Металлисту 1925 (2024/25).
Вспомним результаты всех переходных матчей в истории чемпионатов Украины.
Переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Украины
2025/26
- Кудровка – Агробизнес
- Александрия – Левый Берег
2024/25
- Кудровка – Ворскла – 1:2–1:0 (4:3 – по пенальти)
- Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0–1:0
2023/24
- Верес – Эпицентр – 3:1–1:1
- Оболонь – Левый Берег – 1:0–1:1
2022/23
- Верес – Металлург З – 6:1–0:1
- ЛНЗ – Ингулец – 2:1–1:1
2018/19
- Колос – Черноморец – 2:0–0:0
- Карпаты – Волынь – 0:0–3:0
2017/18
- Десна – Зирка – 4:0–1:1
- ФК Полтава – Черноморец – 3:0–0:1
2001/02
- Полиграфтехника – Полесье – 1:0
1998/99
- Прикарпатье – ФК Черкассы – 3:1
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