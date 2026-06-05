Известный итальянский тренер возглавит Бешикташ

Итальянский специалист Винченцо Итальяно может стать новым главным тренером турецкого «Бешикташа».

Как сообщает Николо Скира, 48-летний тренер находится в шаге от подписания контракта с «орлами».

Соглашение между Итальяно и «Бешикташем» будет рассчитано до лета 2028 года с опцией продления еще на один год. Годовая зарплата Винченцо составит 5 млн евро.

Предыдущим клубом Итальяно была «Болонья», с которой он выиграл Кубок Италии 2024/25, принеся «россоблу» первый трофей в XXI веке, а в прошлом сезоне вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее «Болонья» объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.