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Турция
05 июня 2026, 09:48 | Обновлено 05 июня 2026, 09:49
451
0

Известный итальянский тренер возглавит Бешикташ

Винченцо Итальяно в шаге от подписания контракта

05 июня 2026, 09:48 | Обновлено 05 июня 2026, 09:49
451
0
Известный итальянский тренер возглавит Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно
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Итальянский специалист Винченцо Итальяно может стать новым главным тренером турецкого «Бешикташа».

Как сообщает Николо Скира, 48-летний тренер находится в шаге от подписания контракта с «орлами».

Соглашение между Итальяно и «Бешикташем» будет рассчитано до лета 2028 года с опцией продления еще на один год. Годовая зарплата Винченцо составит 5 млн евро.

Предыдущим клубом Итальяно была «Болонья», с которой он выиграл Кубок Италии 2024/25, принеся «россоблу» первый трофей в XXI веке, а в прошлом сезоне вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее «Болонья» объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

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Винченцо Итальяно Бешикташ чемпионат Турции по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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