Украинский тренер: «Будет веселый футбол. Голы забьют обе команды»

Известный украинский тренер Юрий Вирт дал прогноз на матч Кудровка – Агробизнес, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

– «Агробизнес» практически добрался до потолка. В «Кудровке» это понимают?

– Я не могу, конечно, сказать, что встретятся уже безоговорочный фаворит и аутсайдер, но, по моему мнению, шансов на общий успех больше у черниговской команды. Но это не значит, что команда Александра Чижевского сложит оружие.

Здесь многое зависит и от «Кудровки», с каким настроением, точнее желанием, она подойдет к игре. Психологически подопечным Александра Протченко будет непросто. Понятно, что, выступая в элите, не охото опускаться в низший дивизион.

– Что здесь скажете относительно прогноза?

– Мне почему-то кажется, что «Кудровка» попытается сделать хороший запас перед ответным матчем. Однако зная, что «Агробизнес» не любит сидеть в обороне, думаю, будет веселый футбол. Голы забьют обе команды. Но я отдам минимальное преимущество представителю Премьер-лиги – 2:1, – сказал Вирт.