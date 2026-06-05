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  4. Украинский тренер: «Будет веселый футбол. Голы забьют обе команды»
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 10:14 |
372
0

Украинский тренер: «Будет веселый футбол. Голы забьют обе команды»

Юрий Вирт дал прогноз на матч Кудровка – Агробизнес

05 июня 2026, 10:14 |
372
0
Украинский тренер: «Будет веселый футбол. Голы забьют обе команды»
ФК Нива. Юрий Вирт
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Известный украинский тренер Юрий Вирт дал прогноз на матч Кудровка – Агробизнес, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.

– «Агробизнес» практически добрался до потолка. В «Кудровке» это понимают?

– Я не могу, конечно, сказать, что встретятся уже безоговорочный фаворит и аутсайдер, но, по моему мнению, шансов на общий успех больше у черниговской команды. Но это не значит, что команда Александра Чижевского сложит оружие.

Здесь многое зависит и от «Кудровки», с каким настроением, точнее желанием, она подойдет к игре. Психологически подопечным Александра Протченко будет непросто. Понятно, что, выступая в элите, не охото опускаться в низший дивизион.

– Что здесь скажете относительно прогноза?

– Мне почему-то кажется, что «Кудровка» попытается сделать хороший запас перед ответным матчем. Однако зная, что «Агробизнес» не любит сидеть в обороне, думаю, будет веселый футбол. Голы забьют обе команды. Но я отдам минимальное преимущество представителю Премьер-лиги – 2:1, – сказал Вирт.

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Кудровка Агробизнес Юрий Вирт Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кудровка - Агробизнес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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