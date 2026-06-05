Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 указал на дверь опытному украинцу: «Это решение клуба»
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 09:12 |
466
0

Металлист 1925 указал на дверь опытному украинцу: «Это решение клуба»

Вячеслав Чурко рассказал, почему ушел из харьковского клуба

05 июня 2026, 09:12 |
466
0
Металлист 1925 указал на дверь опытному украинцу: «Это решение клуба»
ФК Металлист 1925. Вячеслав Чурко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник Металлиста 1925 Вячеслав Чурко рассказал об уходе из харьковского клуба. Футболист уверен, что у него нет никаких обид на клуб.

– Вячеслав, начнем с главного: почему не продлили контракт с Металлистом 1925?

– Как сказать… Дошли до того, что клуб не продлевает со мной контракт. Как я понимаю, там будет хорошее усиление, поэтому да.

– Это было решение клуба, ваше решение или вообще общая позиция?

– Это больше было решение клуба.

– Когда вы поняли, что уже не останетесь в команде? И были ли переговоры о продлении контракта?

– Переговоров не было. Мы сыграли последний матч, и нам сказали, что после него будет ясность: кто остается, а кто уходит. После последней игры мне сообщили, что контракт продлевать не будут. Так и случилось.

– У вас остались обиды на клуб из-за того, как завершилась эта история?

– Нет, у меня никаких оскорблений нет. Это фантастический клуб с фантастическими людьми, работающими там. У меня нет никакого негатива. Я буду болеть за Металлист 1925, чтобы клуб достигал тех целей, которые ставит перед собой. У меня только понимание и уважение к этому клубу.

– Так что можно сказать, что вы разошлись нормально, без конфликта?

– Да, мы разошлись в хороших отношениях. Я понимаю, какие у клуба задачи, понимаю, к чему они идут. Я уже не молодой игрок, а Металлист 1925 хочет двигаться вперед, усиливаться и бороться за высокие места. То отношение, которое было ко мне в клубе – у меня вообще нет никаких вопросов. Только уважение.

- Хотели бы вы еще когда-нибудь вернуться в Металлист 1925 при других обстоятельствах?

– Сто процентов. Если когда-нибудь будет такая возможность и это потребуется клубу, я бы вернулся, – сказал игрок.

По теме:
Где смотреть матч за право сыграть в УПЛ Кудровка – Агробизнес
Кудровка – Агробизнес. Текстовая трансляция матча
Кудровка – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вячеслав Чурко Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Футбол | 04 июня 2026, 09:11 16
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант

Футболист может перейти в «Галатасарай»

Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05 июня 2026, 08:25 10
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании

Футболист может перейти в «Реал»

В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»
Футбол | 05.06.2026, 08:32
В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»
В Турции решили, подписывать ли Цыганкова из-за «еврейского следа»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»
Футбол | 05.06.2026, 01:25
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мальдера рассказывает то, о чем мы даже не знали»
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Футбол | 04.06.2026, 09:33
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
03.06.2026, 09:02 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
03.06.2026, 12:01 6
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 154
Теннис
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем