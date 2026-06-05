Металлист 1925 указал на дверь опытному украинцу: «Это решение клуба»
Вячеслав Чурко рассказал, почему ушел из харьковского клуба
Бывший полузащитник Металлиста 1925 Вячеслав Чурко рассказал об уходе из харьковского клуба. Футболист уверен, что у него нет никаких обид на клуб.
– Вячеслав, начнем с главного: почему не продлили контракт с Металлистом 1925?
– Как сказать… Дошли до того, что клуб не продлевает со мной контракт. Как я понимаю, там будет хорошее усиление, поэтому да.
– Это было решение клуба, ваше решение или вообще общая позиция?
– Это больше было решение клуба.
– Когда вы поняли, что уже не останетесь в команде? И были ли переговоры о продлении контракта?
– Переговоров не было. Мы сыграли последний матч, и нам сказали, что после него будет ясность: кто остается, а кто уходит. После последней игры мне сообщили, что контракт продлевать не будут. Так и случилось.
– У вас остались обиды на клуб из-за того, как завершилась эта история?
– Нет, у меня никаких оскорблений нет. Это фантастический клуб с фантастическими людьми, работающими там. У меня нет никакого негатива. Я буду болеть за Металлист 1925, чтобы клуб достигал тех целей, которые ставит перед собой. У меня только понимание и уважение к этому клубу.
– Так что можно сказать, что вы разошлись нормально, без конфликта?
– Да, мы разошлись в хороших отношениях. Я понимаю, какие у клуба задачи, понимаю, к чему они идут. Я уже не молодой игрок, а Металлист 1925 хочет двигаться вперед, усиливаться и бороться за высокие места. То отношение, которое было ко мне в клубе – у меня вообще нет никаких вопросов. Только уважение.
- Хотели бы вы еще когда-нибудь вернуться в Металлист 1925 при других обстоятельствах?
– Сто процентов. Если когда-нибудь будет такая возможность и это потребуется клубу, я бы вернулся, – сказал игрок.
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