ВИДЕО. Роналду, Мбаппе и Кардашьян. Nike выпустил звездную рекламу к ЧМ

Компания Nike представила масштабный рекламный ролик в преддверии чемпионата мира, собрав в одном видео не только футбольных суперзвезд, но и знаменитостей из мира шоу-бизнеса и спорта.

В шестиминутном ролике снялись Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Вирджил ван Дейк, Эрлинг Холанд и Коул Палмер. Также в рекламе появились Ким Кардашьян, рэпер Трэвис Скотт, легенда НБА Леброн Джеймс, актер Ченнинг Татум и герой сериала «Тед Лассо».

Сюжет начинается с эффектного гола Мбаппе ударом через себя, после чего зрители узнают, что все это происходит на съемочной площадке. Позже футболисты и знаменитости фактически захватывают студию и устраивают собственный матч.

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Отдельное внимание привлекло появление Эрлинга Холанда и Ченнинга Татума, который был дублером норвежского форварда. Не обошлось и без Криштиану Роналду, который в ролике эффектно выходит из здания после взрыва и сразу возвращается в игру.

Финальным аккордом становится невероятный акробатический удар Холанда, после которого на экране появляется слоган Nike: «Rip The Script» («Сломай сценарий»).

Интересно, что среди игроков сборной Англии в рекламе снялся только Коул Палмер, который впоследствии не попал в заявку национальной команды на чемпионат мира.

Ролик уже успел собрать миллионы просмотров в социальных сетях и стал одной из самых громких рекламных кампаний в преддверии мундиаля.