Украина WU-19 – Венгрия WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор товарищеского матча женских сборных
Молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит первый спаринг,
5 июня в 14:00 проходит товарищеский матч между командами Украины WU-16 и Венгрии WU-19.
Весной подопечные Олега Бортника готовятся к первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19.в Лиге В.
Сборная Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в болгарском городе Банско.
В ходе подготовки сине-желтые проведут два международных матча – запланирован также поединок против сборной США.
Состав сборной Украины WU-19
Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).
Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).
Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).
Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).
Украина WU-19 – Венгрия WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Галатасарай»
Поединок состоится 4 июня и начнется не ранее 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие