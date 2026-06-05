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Молодежные турниры
05 июня 2026, 02:23 | Обновлено 05 июня 2026, 02:26
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Украина WU-19 – Венгрия WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор товарищеского матча женских сборных

05 июня 2026, 02:23 | Обновлено 05 июня 2026, 02:26
10
0
Украина WU-19 – Венгрия WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит первый спаринг,

5 июня в 14:00 проходит товарищеский матч между командами Украины WU-16 и Венгрии WU-19.

Весной подопечные Олега Бортника готовятся к первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19.в Лиге В.

Сборная Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в болгарском городе Банско.

В ходе подготовки сине-желтые проведут два международных матча – запланирован также поединок против сборной США.

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).

Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).

Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).

Украина WU-19 – Венгрия WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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