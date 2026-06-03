Назван состав сборной Украины WU-19 на матчи против США и Венгрии

Молодежная женская сборная Украины WU-19 начинает подготовку к двум товарищеским матчам в июне и первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19.

Весной подопечные Олега Бортника завершили выступление во втором раунде отбора Евро-2026. По итогам турнира украинки заняли четвертое место в своей группе Лиги А и вернулись в Лигу В.

Обновленный состав сборной Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проведет учебно-тренировочный сбор и международные матчи в период с 3 по 10 июня 2026 года в болгарском городе Банско.

В ходе подготовки сине-желтые проведут два международных матча. Первый матч украинки сыграют 6 июня в 11:00 против сборной США, а 9 июня в 15:00 встретятся со сборной Венгрии.

Главный тренер молодежной женской сборной Украины Олег Бортник определил список футболисток, вызванных на ближайший сбор команды.

Расписание товарищеских матчей

6 июня 2026. 11:00. США WU-19 – Украина WU19

9 июня 2026. 15:00. Венгрия WU-19 – Украина WU19

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).

Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).

Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).

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