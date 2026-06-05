ФОТО. Футболисты сборной Украины сфотографировались с красавицей

Болельщица сборной Украины Анастасия поделилась в Instagram фотографиями с футболистами национальной команды, которая сейчас проводит тренировочный сбор во львовском Emily Resort.

На одном из снимков девушка позирует вместе с Русланом Нещеретом, Артемом Довбиком и Ильей Забарным. Также она отдельно сфотографировалась с Забарным и бывшим голкипером сборной Денисом Бойко, который после завершения карьеры развивает собственный YouTube-проект.

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Нынешний сбор имеет особое значение: впервые с 2022 года национальная команда базируется в Украине, а не в странах ЕС. Благодаря этому футболисты получили возможность чаще общаться с болельщиками и пересекаться с ними вне тренировочного процесса.

Для украинских фанатов это редкая возможность увидеть игроков сборной вживую и почувствовать атмосферу команды, чего практически не было во время зарубежных сборов последних лет.