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05 июня 2026, 00:25 | Обновлено 05 июня 2026, 00:32
848
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ФОТО. Футболисты сборной Украины сфотографировались с красавицей

Национальная команда впервые с 2022 года базируется в Украине

05 июня 2026, 00:25 | Обновлено 05 июня 2026, 00:32
848
3 Comments
ФОТО. Футболисты сборной Украины сфотографировались с красавицей
Instagram. Руслан Нещерет, Артем Довбик и Илья Забарный с фанаткой
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Болельщица сборной Украины Анастасия поделилась в Instagram фотографиями с футболистами национальной команды, которая сейчас проводит тренировочный сбор во львовском Emily Resort.

На одном из снимков девушка позирует вместе с Русланом Нещеретом, Артемом Довбиком и Ильей Забарным. Также она отдельно сфотографировалась с Забарным и бывшим голкипером сборной Денисом Бойко, который после завершения карьеры развивает собственный YouTube-проект.

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Нынешний сбор имеет особое значение: впервые с 2022 года национальная команда базируется в Украине, а не в странах ЕС. Благодаря этому футболисты получили возможность чаще общаться с болельщиками и пересекаться с ними вне тренировочного процесса.

Для украинских фанатов это редкая возможность увидеть игроков сборной вживую и почувствовать атмосферу команды, чего практически не было во время зарубежных сборов последних лет.

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фото сборная Украины по футболу девушки lifestyle Руслан Нещерет Илья Забарный Артем Довбик
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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всі за яйки тримаються
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+3
Нашла с кем фоткацца. С предателем Украины гнидой базарным. Немедленно удали это фотку со своего телефона Анастасия!
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+1
А чого не написали, що вона і окремо без футболістів позує?
По-моєму, Анастасія кого побачить - із тим і фотаться біжить.
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0
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