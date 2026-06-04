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Премьер-лига
Александрия
05.06.2026 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 23:53 |
42
0

Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч за право сыграть в Премьер-лиги состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени

04 июня 2026, 23:53 |
42
0
Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Левый Берег
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В пятницу, 5 июня, состоится матч за право сыграть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Александрия» и киевский «Левый Берег».

Команды сыграют на стадионе «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» набрала 17 баллов и заняла 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Левый Берег» разместился на третьей позиции Первой лиги, имея в своем активе 63 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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