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Испания
04 июня 2026, 23:51 | Обновлено 04 июня 2026, 23:52
182
0

«При всем уважении к Манчестер Сити». Рикельме сделал заявление о Холанде

Уверен, что трансфер состоится

04 июня 2026, 23:51 | Обновлено 04 июня 2026, 23:52
182
0
«При всем уважении к Манчестер Сити». Рикельме сделал заявление о Холанде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме сделал новое заявление относительно подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на выборах.

«Если я стану президентом «Реала» в это воскресенье, Холанд будет играть за «Реал Мадрид». При всем уважении к «Манчестер Сити», возможно, мои слова были неправильно поняты. У Холанда, как и у Родри, действующий контракт, но в нем есть определенные пункты. Я сделаю все возможное, чтобы он оказался в Мадриде.

Мы уже общались с его окружением и лично с самим игроком. Я не знаком с его агентом напрямую, однако люди из моей команды поддерживают с ним связь. Если я выиграю выборы, приложу максимум усилий для осуществления этого трансфера.

Реакция «Манчестер Сити» для меня вполне понятна. Клуб обязан защищать своего игрока. Это часть футбольного мира. Я с уважением отношусь к «Сити» и рассчитываю обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Я готов предоставить членам клуба нотариально заверенную гарантию: если эти игроки не перейдут в «Реал», я лично компенсирую членские взносы всех сосьос. Учитывая имеющиеся условия контракта, могу сказать лишь одно – Холанд будет играть за «Реал», если я стану президентом», – рассказал Рикельме.

Ранее в «Манчестер Сити» опубликовали официальное заявление относительно возможного перехода Холанда в «Реал».

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Marca
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