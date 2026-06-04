«При всем уважении к Манчестер Сити». Рикельме сделал заявление о Холанде

Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме сделал новое заявление относительно подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на выборах.

«Если я стану президентом «Реала» в это воскресенье, Холанд будет играть за «Реал Мадрид». При всем уважении к «Манчестер Сити», возможно, мои слова были неправильно поняты. У Холанда, как и у Родри, действующий контракт, но в нем есть определенные пункты. Я сделаю все возможное, чтобы он оказался в Мадриде.

Мы уже общались с его окружением и лично с самим игроком. Я не знаком с его агентом напрямую, однако люди из моей команды поддерживают с ним связь. Если я выиграю выборы, приложу максимум усилий для осуществления этого трансфера.

Реакция «Манчестер Сити» для меня вполне понятна. Клуб обязан защищать своего игрока. Это часть футбольного мира. Я с уважением отношусь к «Сити» и рассчитываю обсудить этот вопрос с руководством клуба.

Я готов предоставить членам клуба нотариально заверенную гарантию: если эти игроки не перейдут в «Реал», я лично компенсирую членские взносы всех сосьос. Учитывая имеющиеся условия контракта, могу сказать лишь одно – Холанд будет играть за «Реал», если я стану президентом», – рассказал Рикельме.