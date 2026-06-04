Андреа МАЛЬДЕРА: «Увидев раненых украинских воинов...»
Главный тренер сборной Украины вместе с командой посетил госпиталь
Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера в своём Instagram рассказал о визите в госпиталь к раненым украинским военным:
«Сегодня мы с командой посетили госпиталь, и это меня глубоко поразило. Я очень тронут и впечатлён силой духа, которую демонстрируют эти ребята.
Я часто слышал об украинском мужестве, но увидев этих раненых воинов... Это совсем другое. Сегодня я действительно понимаю, что эта национальная сборная значит для страны и для кого именно она играет. Мы выходим на поле ради них. Их борьба за свободу – это наш самый важный урок и самая большая мотивация бороться в каждом матче».
Ранее Андреа Мальдера рассказал, в какой футбол будет играть его сборная Украины.
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