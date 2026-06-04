Андреа МАЛЬДЕРА: «Увидев раненых украинских воинов...»

Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера в своём Instagram рассказал о визите в госпиталь к раненым украинским военным:

«Сегодня мы с командой посетили госпиталь, и это меня глубоко поразило. Я очень тронут и впечатлён силой духа, которую демонстрируют эти ребята.

Я часто слышал об украинском мужестве, но увидев этих раненых воинов... Это совсем другое. Сегодня я действительно понимаю, что эта национальная сборная значит для страны и для кого именно она играет. Мы выходим на поле ради них. Их борьба за свободу – это наш самый важный урок и самая большая мотивация бороться в каждом матче».

Ранее Андреа Мальдера рассказал, в какой футбол будет играть его сборная Украины.