Все идет по плану. Цыганков близок к громкому трансферу

Переговоры между «Трабзонспором» и «Жироной» о возможном трансфере Виктора Цыганкова набирают обороты.

По информации турецких СМИ, стороны сейчас сосредоточились на согласовании финансовых деталей будущей сделки. В частности, обсуждаются схема выплат за трансфер, а также процент, который испанский клуб может получить от дальнейшей продажи украинского вингера.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.