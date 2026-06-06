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  4. Все идет по плану. Цыганков близок к громкому трансферу
Испания
06 июня 2026, 07:32 |
1296
0

Все идет по плану. Цыганков близок к громкому трансферу

Продолжаются переговоры между «Жироной» и «Трабзонспором»

06 июня 2026, 07:32 |
1296
0
Все идет по плану. Цыганков близок к громкому трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Переговоры между «Трабзонспором» и «Жироной» о возможном трансфере Виктора Цыганкова набирают обороты.

По информации турецких СМИ, стороны сейчас сосредоточились на согласовании финансовых деталей будущей сделки. В частности, обсуждаются схема выплат за трансфер, а также процент, который испанский клуб может получить от дальнейшей продажи украинского вингера.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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