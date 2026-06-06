Испания06 июня 2026, 07:32 |
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Все идет по плану. Цыганков близок к громкому трансферу
Продолжаются переговоры между «Жироной» и «Трабзонспором»
06 июня 2026, 07:32 |
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Переговоры между «Трабзонспором» и «Жироной» о возможном трансфере Виктора Цыганкова набирают обороты.
По информации турецких СМИ, стороны сейчас сосредоточились на согласовании финансовых деталей будущей сделки. В частности, обсуждаются схема выплат за трансфер, а также процент, который испанский клуб может получить от дальнейшей продажи украинского вингера.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.
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