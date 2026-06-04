Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ромы: «Интер может делать все, что хочет, но он не уходит»
Италия
04 июня 2026, 23:08 |
535
0

Тренер Ромы: «Интер может делать все, что хочет, но он не уходит»

Джанлука Манчини продолжит карьеру в «Роме», а будущее Пауло Дибалы остается туманным

04 июня 2026, 23:08 |
535
0
Тренер Ромы: «Интер может делать все, что хочет, но он не уходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник Джанлука Манчини останется в «Роме», заявил главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини. Наставник сообщил об интересе «Интера» к защитнику «джаллоросси» и сразу резко ответил: «Интер» может делать все, что хочет, Манчини не уходит, я ему это тоже сказал».

Тренер «Ромы» также обсудил продление контракта полузащитника Пауло Дибалы, еще одну горячую тему в последний месяц действия контракта аргентинца: «Мы зашли в тупик, работаем за кулисами, и, возможно, все прояснится позже. Но это желание всех».

30-летний Манчини связан с «Ромой» контрактом до 2027 году. В 45 матчах прошлого сезона он забил пять мячей. Дибале 32 года, в его активе три гола и четыре ассиста в 27 поединках за «Рому».

По теме:
Известно, за какой клуб решил играть Довбик в следующем сезоне
«Такая возможность исключается». Довбик создал большую проблему для Ромы
Реал определился с ценой, которую придется заплатить за трансфер Лунина
Джанлука Манчини Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Интер Милан Пауло Дибала
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Футбол | 04 июня 2026, 23:59 0
Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026

Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Футбол | 04 июня 2026, 14:11 22
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги

Раковицан может присоединиться к киевскому клубу

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 04.06.2026, 22:42
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
Футбол | 04.06.2026, 08:18
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
УЕФА отстранил клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 17
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 8
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 155
Теннис
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 5
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 17
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем