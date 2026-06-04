Тренер Ромы: «Интер может делать все, что хочет, но он не уходит»

Защитник Джанлука Манчини останется в «Роме», заявил главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини. Наставник сообщил об интересе «Интера» к защитнику «джаллоросси» и сразу резко ответил: «Интер» может делать все, что хочет, Манчини не уходит, я ему это тоже сказал».

Тренер «Ромы» также обсудил продление контракта полузащитника Пауло Дибалы, еще одну горячую тему в последний месяц действия контракта аргентинца: «Мы зашли в тупик, работаем за кулисами, и, возможно, все прояснится позже. Но это желание всех».

30-летний Манчини связан с «Ромой» контрактом до 2027 году. В 45 матчах прошлого сезона он забил пять мячей. Дибале 32 года, в его активе три гола и четыре ассиста в 27 поединках за «Рому».