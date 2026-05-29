Не пускал в автобус. Гасперини выжил из Ромы еще и спортивного директора
«Рома» официально рассталась со спортивным директором Фредериком Массарой. Это решение было неизбежным на протяжении нескольких месяцев, особенно после крупного конфликта в руководстве «джаллоросси», когда тренер Джан Пьеро Гасперини отказался пустить своего коллегу в командный автобус после поражения от «Аталанты» в Серии А.
Гасперини выиграл войну, которая грозила сорвать сезон «Ромы» 2025/26. У главного тренера произошла крупная и невероятно публичная ссора со старшим советником клуба Клаудио Раньери, и после ухода Раньери из руководства «джаллоросси» оставалось только ждать, что Массара последует вслед за ним.
Гасперини часто был недоволен тем, как долго Массара занимался трансферами, а также тем, что приобретенные им игроки не всегда соответствовали требуемому уровню или профилю.
