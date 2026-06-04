Дебютант сборной Украины преподнес приятный сюрприз раненому военному

Футболисты сборной Украины посетили военных в госпитале во время проходящего во Львове тренировочного сбора. Один из раненых защитников написал в соцсети:

«Приходили в госпиталь футболисты из сборной Украины – я честно проспал. Когда проснулся, увидел возле себя вымпел с автографом, и даже не знаю, кому быть благодарным. Кто узнает подпись?»

Александр Романчук, дебютант сборной, ответил: «Да, это мой, не хотел тревожить ваш сон, решил оставить возле вас. Спасибо за защиту, и скорейшего выздоровления!»

Александр Романчук дебютировал за главную футбольную команду страны в матче с поляками (2:0).