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  4. Дебютант сборной Украины преподнес приятный сюрприз раненому военному
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 22:36 |
290
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Дебютант сборной Украины преподнес приятный сюрприз раненому военному

Александра Романчука разыскивал военный

04 июня 2026, 22:36 |
290
0
Дебютант сборной Украины преподнес приятный сюрприз раненому военному
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Романчук
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Футболисты сборной Украины посетили военных в госпитале во время проходящего во Львове тренировочного сбора. Один из раненых защитников написал в соцсети:

«Приходили в госпиталь футболисты из сборной Украины – я честно проспал. Когда проснулся, увидел возле себя вымпел с автографом, и даже не знаю, кому быть благодарным. Кто узнает подпись?»

Александр Романчук, дебютант сборной, ответил: «Да, это мой, не хотел тревожить ваш сон, решил оставить возле вас. Спасибо за защиту, и скорейшего выздоровления!»

Александр Романчук дебютировал за главную футбольную команду страны в матче с поляками (2:0).

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Руслан Полищук Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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