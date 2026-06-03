Новички сборной Украины после командной тренировки на стадионе «Скиф» во Львове впечатлили болельщиков исполнением «Червоной руты».

Трио легионеров – Александр Романчук, Геннадий Синчук и Георгий Ермаков – выполнили традиционный ритуал, через который проходят дебютанты.

Футболисты разделили один микрофон на троих и подняли настроение болельщикам на трибунах.

Если Романчук и Синчук уже успели дебютировать за сборную в матче с Польшей, то вот Ермаков до сих пор ожидает своего шанса от Андреа Мальдеры.

После тренировки во Львове сборная Украины отправится за границу, где проведет товарищеский матч против Дании (7 июня).

ВИДЕО. Новички сборной Украины спели «Червону руту» перед фанатами