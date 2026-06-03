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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 22:04 | Обновлено 03 июня 2026, 22:06
137
0

ВИДЕО. Новички сборной Украины спели «Червону руту» перед фанатами

Музыкальная пауза от Александра Романчука, Геннадия Синчука и Георгия Ермакова

03 июня 2026, 22:04 | Обновлено 03 июня 2026, 22:06
137
0
ВИДЕО. Новички сборной Украины спели «Червону руту» перед фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Новички сборной Украины после командной тренировки на стадионе «Скиф» во Львове впечатлили болельщиков исполнением «Червоной руты».

Трио легионеров – Александр Романчук, Геннадий Синчук и Георгий Ермаков – выполнили традиционный ритуал, через который проходят дебютанты.

Футболисты разделили один микрофон на троих и подняли настроение болельщикам на трибунах.

Если Романчук и Синчук уже успели дебютировать за сборную в матче с Польшей, то вот Ермаков до сих пор ожидает своего шанса от Андреа Мальдеры.

После тренировки во Львове сборная Украины отправится за границу, где проведет товарищеский матч против Дании (7 июня).

ВИДЕО. Новички сборной Украины спели «Червону руту» перед фанатами

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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