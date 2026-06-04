Гранд АПЛ, занявший 15-е место год назад, хочет сходу стать чемпионом

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада заявил, что клуб должен придерживаться своего плана и не переплачивать на трансферном рынке этим летом. «Юнайтед» только что оправился от проблем, возникших из-за огромных затрат на трансферы и зарплаты таких игроков, как Каземиро, Антони, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек.

В клубе считают, что их подход к трансферам с расширенным использованием данных оказался верным 12 месяцев назад, когда в «МЮ» быстро приобрели Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона» и Брайана Мбеумо из «Брентфорда» в начале лета, а затем подписали нападающего Беньямина Шешко и вратаря Сенне Ламменса в конце трансферного окна.

«Мы будем использовать ту же схему, что и прошлым летом», – сказал Беррада. «Никогда не знаешь, как сложится трансферное окно. Нужно быть действительно подготовленным, иметь четкий план, знать, какие позиции нужно усилить, и быть готовым к любым неожиданностям».

Беррада также сделал громкое заявление о чемпионстве: «В идеале мы сделаем это в следующем сезоне, а если нет, то в последующем. Думаю, у нас все хорошо».

«МЮ» финишировал 15-м по итогам сезона 2024/25 и третьим в только-только завершившемся футбольном году.