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  4. Гранд АПЛ, занявший 15-е место год назад, хочет сходу стать чемпионом
Англия
04 июня 2026, 21:29 |
1093
0

Гранд АПЛ, занявший 15-е место год назад, хочет сходу стать чемпионом

Омар Беррада ставит амбициозную задачу перед «Манчестер Юнайтед»

04 июня 2026, 21:29 |
1093
0
Гранд АПЛ, занявший 15-е место год назад, хочет сходу стать чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine
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Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада заявил, что клуб должен придерживаться своего плана и не переплачивать на трансферном рынке этим летом. «Юнайтед» только что оправился от проблем, возникших из-за огромных затрат на трансферы и зарплаты таких игроков, как Каземиро, Антони, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек.

В клубе считают, что их подход к трансферам с расширенным использованием данных оказался верным 12 месяцев назад, когда в «МЮ» быстро приобрели Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона» и Брайана Мбеумо из «Брентфорда» в начале лета, а затем подписали нападающего Беньямина Шешко и вратаря Сенне Ламменса в конце трансферного окна.

«Мы будем использовать ту же схему, что и прошлым летом», – сказал Беррада. «Никогда не знаешь, как сложится трансферное окно. Нужно быть действительно подготовленным, иметь четкий план, знать, какие позиции нужно усилить, и быть готовым к любым неожиданностям».

Беррада также сделал громкое заявление о чемпионстве: «В идеале мы сделаем это в следующем сезоне, а если нет, то в последующем. Думаю, у нас все хорошо».

«МЮ» финишировал 15-м по итогам сезона 2024/25 и третьим в только-только завершившемся футбольном году.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Sky Sports
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