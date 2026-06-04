Каннаваро выбрал состав Узбекистана на дебютный ЧМ: взял игроков из россии

Сборная Узбекистана во главе с главным тренером Фабио Каннаваро объявила состав на дебютный чемпионат мира, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Среди вызванных футболистов легенда итальянского футбола нашел место и для двух игроков российского клуба.

На предстоящем мундиале Узбекистан сыграет в группе K против сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго.

Заявка сборной Узбекистана на ЧМ-2026:

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (АГМК), Джахонгир Урозов («динамо» москва), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев (оба – «Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхан»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»).

Нападающие: Аббос Файзуллаев, Элдор Шомуродов (оба – «Истанбул Башакшехир»), Джалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов, Игорь Сергеев (оба – «Персеполис»), Азиз Амонов («динамо» москва).