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  4. Каннаваро выбрал состав Узбекистана на дебютный ЧМ: взял игроков из россии
Чемпионат мира
04 июня 2026, 20:41 | Обновлено 04 июня 2026, 20:42
277
0

Каннаваро выбрал состав Узбекистана на дебютный ЧМ: взял игроков из россии

Сборная проведет свой первый мундиаль в истории

04 июня 2026, 20:41 | Обновлено 04 июня 2026, 20:42
277
0
Каннаваро выбрал состав Узбекистана на дебютный ЧМ: взял игроков из россии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Узбекистана во главе с главным тренером Фабио Каннаваро объявила состав на дебютный чемпионат мира, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Среди вызванных футболистов легенда итальянского футбола нашел место и для двух игроков российского клуба.

На предстоящем мундиале Узбекистан сыграет в группе K против сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго.

Заявка сборной Узбекистана на ЧМ-2026:

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (АГМК), Джахонгир Урозов («динамо» москва), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев (оба – «Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхан»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»).

Нападающие: Аббос Файзуллаев, Элдор Шомуродов (оба – «Истанбул Башакшехир»), Джалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов, Игорь Сергеев (оба – «Персеполис»), Азиз Амонов («динамо» москва).

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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