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Чемпионат мира
04 июня 2026, 11:06 | Обновлено 04 июня 2026, 11:10
207
0

Сборная-дебютант объявила состав на чемпионат мира 2026

Иордания впервые сыграет на главном футбольном форуме

04 июня 2026, 11:06 | Обновлено 04 июня 2026, 11:10
207
0
Сборная-дебютант объявила состав на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Иордании по футболу представила заявку из 26 игроков на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах с 11 июня по 19 июля.

Главной звездой азиатской сборной на турнире станет нападающий французского «Ренна» Муса Аль-Таамари – единственный игрок в заявке, выступающий в одной из топ-5 европейских лиг.

Национальная команда примет участие в своем первом мундиале в истории.

Иордания попала в группу J, где сыграет против сборных Австрии, Алжира и Аргентины.

Заявка сборной Иордании на ЧМ-2026:

Вратари: Язид Абулайла («Аль-Хуссейн»), Нур Бани Аттия («Аль-Файсали»), Абдалла Аль-Фахури («Аль-Вехдат»).

Защитники: Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»), Абдалла Насиб («Аль-Завраа»), Хусам Абу Дахаб, Анас Бадави (оба – «Аль-Файсали»), Язан Аль-Араб («Сеул»), Мо Абуалнаді («Селангор»), Салим Обейд, Саед Аль-Росан, Ихсан Хаддад (все – «Аль-Хуссейн»).

Полузащитники: Амер Джамус («Аль-Завраа»), Нур Аль-Равабдех («Селангор»), Раджаи Айед («Аль-Хуссейн»), Ибрагим Садех («Аль-Карма»), Моханнад Абу Таха («Аль-Кува Аль-Джавия»), Низар Аль-Рашдан («Катар СК»), Мохаммад Аль-Дауд («Аль-Вехдат»).

Нападающие: Мохаммад Абу Зрайк («Раджа» Касабланка), Али Олван («Аль-Сайлия»), Муса Аль-Тамари («Ренн»), Одех Аль-Фахури («Пирамидс»), Махмуд Аль-Марди («Аль-Хуссейн»), Ибрагим Сабра («Локомотив» Загреб), Али Азайзе («Аль-Шабаб»).

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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