КОСТЮК: Чувствовала, что мне нужно рисковать больше. Это привело к ошибкам

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после поражения от Мирры Андреевой в полуфинале Ролан Гаррос 2026:

– Марта, сегодня не повезло. Но у вас был отличный Ролан Гаррос, и вы показали здесь свой лучший результат. Что вы забираете с собой с этого турнира?

– Конечно, мою победную серию. Я заберу ее с собой в могилу. Я очень довольна своим грунтовым сезоном. Всего одно поражение. Если бы кто-то сказал мне это пару месяцев назад, я бы никогда не поверила. Так что да, я очень довольна.

– Этот матч, очевидно, много для вас значил, потому что вы хотели многое дать людям в Украине. Возможно, вы оказали на себя слишком большое давление перед игрой? Сегодня вы выглядели не совсем на своем лучшем уровне. Вам было сложно справляться с давлением?

– Обычно, когда я выхожу на корт, я не чувствую нервозности. Я действительно не чувствую давления. Конечно, перед матчем все немного нервничают, но, как я уже говорила, мне не важно, кто находится по другую сторону сетки. Я просто выхожу и играю матч.

Сегодня все, что могло пойти в ее пользу, пошло в ее пользу. А все, что могло не пойти в мою пользу, не пошло. Бывают такие дни, и я это принимаю.

У меня уже было достаточно тяжелых и плохих дней, чтобы понимать: они заканчиваются. Проиграть матч – не худшая вещь в мире, на какой бы стадии это ни произошло.

Я впервые играла в полуфинале турнира Grand Slam, и теперь у меня есть этот опыт. Возможно, в следующий раз, когда я окажусь в полуфинале, я буду чувствовать себя лучше или иначе. Не знаю. Очевидно, сегодня это был не лучший матч с моей стороны. Но я не думаю об этом слишком много.

– Вы уже несколько раз играли с Миррой и до этого выиграли у нее все сеты. Ее уровень сегодня вас удивил? Она сыграла значительно лучше, чем в ваших предыдущих матчах?

– Думаю, этот корт подходит ей лучше, чем любой другой турнир. А я никогда не играла с ней здесь. Я видела на экране, что с 15 или 16 лет ее результат здесь 16–3. Я приехала на этот турнир с показателем примерно 4–7, так что это явно не мой лучший корт.

Ее игре здесь очень комфортно. Ветер сегодня тоже сильно помог. Я начала не лучшим образом, но такое случается. Все выигрывают, все проигрывают – это часть игры. В конце концов, это просто игра.

Сегодня она играла хорошо и надежно. Она почти не ошибалась, а я ошибалась больше. Конечно, я чувствовала давление. Она егодня намного лучше подавала. Мне было трудно что-то сделать, потому что корт очень медленный, а она доставала все мячи. Поэтому я чувствовала, что мне нужно рисковать больше. Именно это и приводило к большему количеству ошибок. Вот и все.

– Вы провели отличный турнир и отличный грунтовый сезон. Как вы будете чувствовать себя в субботу как украинка, если финал будет полностью российским?

– Мне все равно. Честно, мне все равно.

– Марта, я хотел вернуться к теме, с которой мы начинали турнир. Перед Ролан Гаррос я спрашивал вас, не кажется ли вам, что Тур забыл о войне в Украине. Тогда вы сказали, что привыкли к мысли, что люди забыли. Думаете ли вы, что ваше выступление и успехи других украинских игроков на этом турнире помогли людям снова вспомнить об этом?

– Да, конечно. Я никогда не забуду овации, которые получила после четвертьфинала. Это то, что я буду хранить в себе всегда. После этого я никогда не поверю человеку, который находится на мировой сцене в этом виде спорта и говорит, что у него нет никакого влияния. Я сама это почувствовала. Если ты хочешь, ты можешь что-то сделать. Для меня это стало доказательством. Конечно, я очень рада, что дошла до полуфинала, но, наверное, именно этот момент стал главным для меня на турнире.

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– Марта, вы теперь победительница турнира WTA 1000, полуфиналистка турнира Grand Slam и, вероятно, в понедельник будете 12-й ракеткой мира. Вы чувствуете, что заслуживаете быть там?

– Если я там, значит, наверное, заслуживаю. Не знаю.

В теннисе одно дело – добраться до какого-то уровня. Другое – удержаться там. Моя цель – быть стабильной теннисисткой и не получать травм, потому что оставаться здоровой тоже очень сложно. Я хочу продолжать расти, становиться лучше как игрок и как человек. Если мой рейтинг становится выше, значит, я этого заслужила. Я туда добралась. Но, повторю, одно дело — оказаться на определенном уровне. Другое – оставаться там долгое время.

– Вы вспомнили свою победную серию. Изменяет ли такая серия ваше восприятие себя как игрока? Вы выиграли так много матчей на разных уровнях и против разных соперниц, включая Игу здесь. Это изменило то, как вы смотрите на себя?

– Думаю, да. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить, потому что для меня это большой успех. И не только для меня – для любого игрока такая серия была бы отличным результатом. Больше всего я рада тому, что сначала изменилась я, а уже потом пришла эта серия. Не наоборот.

Я уже получала удовольствие от игры и от пребывания на турнирах еще до того, как серия началась. И сейчас, когда ее больше нет, я осталась той же. Я все еще получаю удовольствие от того, что нахожусь здесь, что на следующей неделе поеду в Квинс, потом на Уимблдон. Я просто хочу продолжать играть в теннис, показывать хорошую игру и устраивать шоу. Вот и все.

– Вы отлично сыграли и провели прекрасный турнир. Что стало ключом к тому, что вы снова начали получать удовольствие от тенниса, от жизни в туре и от профессии теннисистки?

– Много терапии. Когда началась полномасштабная война, я поняла, что мне нужно изменить взгляд на жизнь. Потому что жизнь – это явно не только теннис. Происходит очень много других вещей. С этого начался долгий процесс, и он продолжается уже больше четырех лет.

Самым важным для меня было то, что у меня появилось понимание, какую карьеру я хочу построить, какой теннииткой и каким человеком я хочу быть. Я постепенно двигалась в том направлении, которое сама для себя выбрала, и сейчас прихожу туда, где хочу быть и какой хочу быть.

Перед турниром я сказала Сандре: «Честно, те битвы, которые я выиграла против самой себя и в своей голове, – турниры Grand Slam ничто по сравнению с ними. Ничто».

Я прошла невероятный путь, чтобы стать другой теннисисткой и другим человеком. По сравнению с этим играть в теннис – очень легко. Правда, очень легко. Мне приятно чувствовать себя так и продолжать жить этой жизнью. Я не знаю, сколько еще буду здесь и сколько еще буду играть в теннис. Поэтому стараюсь наслаждаться этим максимально.

– Вы с Сандрой обсуждаете, что делать, если выходите на корт и не чувствуете мяч, если у вас не лучший день, как сегодня? Есть ли у вас план Б? Что вы пробуете в такие дни?

– Хороший вопрос. Думаю, у нас всегда есть примерно пять планов. Но иногда у меня может быть очень плохой день, а у соперницы – очень хороший. И тогда даже десять планов могут не сработать.

Конечно, у нас всегда есть разные варианты. Я также ментально готовлюсь к тому, что что-то может пойти не так. В целом я нормально реагирую, когда все идет не по моему сценарию. Я просто стараюсь найти способ и сделать максимум.

– Вы сказали, что вторжение в Украину изменило ваш взгляд на жизнь. Вы помните, какой были до этого? Были ли вы слишком погружены в теннис?

– Я думала об этом, хотя многое уже не очень хорошо помню. Помню, что была очень напряженной, очень интенсивной. Я была человеком, который хочет все контролировать. И да, я была очень травмирована. Я не собираюсь это скрывать.

Не думаю, что в теннисе можно добиться большого успеха, если ты хотя бы немного не сумасшедший. Я была такой, но в какой-то момент мне это просто перестало нравиться. Мне не нравилось быть с самой собой.

Очевидно, я не была счастливым человеком. Думаю, желание все контролировать было самым тяжелым. Но это довольно распространенная вещь, я не какая-то особенная или не такая, как все. Наверное, это главное, что я могу вспомнить.

– Когда сегодня закрыли крышу, почувствовали ли вы, что можете перевернуть матч? Это был единственный момент, когда Мирра немного занервничала: она сделала двойную ошибку, а затем вы выиграли гейм и вернулись к счету 4:3.

– На протяжении всего матча я чувствовала, что не так далеко от того, чтобы его перевернуть. Было много близких геймов, матч не уходил в одну сторону очень быстро. Я старалась бороться в каждом гейме, в каждом розыгрыше, за каждое очко. Да, я вернулась в игру, но сегодня у меня плохо работала подача. Думаю, я слишком часто торопилась и действовала немного хаотично. Я не думала о счете слишком много, просто старалась играть очко за очком.

Она сегодня хорошо принимала и контролировала корт. Она хорошо играла на протяжении всего матча. Поэтому было трудно думать о том, мой это шанс или нет. Я пыталась вернуться и продолжать бороться. Публика сегодня была потрясающей, она меня поддерживала. Но в итоге просто не получилось.

Пресс-конференция Марты Костюк после полуфинала Ролан Гаррос

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